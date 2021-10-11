"Гра в кальмара": 10 фактів про моторошний серіал, який став світовим хітом

Серіал посів перше місце у списку топ-10 проєктів Netflix.

Південнокорейський серіал "Гра в кальмара" про смертельні ігри за багатомільярдний приз уже декілька тижнів на слуху у глядачів з усього світу.

Серіал став настільки популярним, що посів перше місце у списку топ-10 проєктів Netflix практично за 3 дні після виходу. Так, "Гра в кальмара" витіснила нашумілих конкурентів, зокрема, "Статеве виховання" та "Паперовий будинок".

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку з цікавими фактами про серіал та розповіла, про що він.

Сюжет

Світова прем'єра Squid Game відбулася 17 вересня 2021 року на платформі Netflix. Серіал складається з дев'яти серій і розповідає про людей, які через фінансові проблеми беруть участь в таємній грі на виживання.

"Гра в кальмара" / кадри з серіалу

"Гра в кальмара" / кадри з серіалу

Зокрема, головний герой 40-річний Сонґ Джі-гун застряг у боргах. Йому доводиться просити у своєї старенької матері гроші на подарунок дочці на день народження, які він програє на кінних перегонах. Чоловік також заборгував чималу суму мафії. Так, він стає одним з 456 учасників, які грають у дитячі ігри, намагаючись зберегти своє життя і виграти величезний грошовий приз – 45 млрд вон, а це близько 36 млн доларів.

"Гра в кальмара" / кадри з серіалу

Офіційний трейлер

Жанр: бойовик, пригоди, драма, триллер.

Актори і ролі

Лі Чон Че – Сонґ Гі Хун, гравець № 456. Водій, який обожнює азартні ігри. Розлучений, живе зі своєю старою матір'ю та намагається фінансово забезпечити дочку.

Сонґ Джі-гун / кадри з серіалу

Хо Йон Чон – Кан Се Бьок, гравець № 067. Біженка з Північної Кореї. Взяла участь у грі, аби допомогти молодшому брату, якого забрали до дитячого будинку.

Кан Се Бьок / кадри з серіалу

О Йон Су – О Іль Нам, гравець № 001. Літній чоловік із пухлиною головного мозку, який вважає за краще померти в боротьбі, ніж покірно чекати смерті.

О Іль Нам / кадри з серіалу

Пак Хе Су – Чо Сан У, гравець № 218. Випускник Сеульського національного університету і керівник інвестиційної групи. Розшукується за крадіжку грошей у своїх клієнтів.

Чо Сан У / кадри з серіалу

Цікаві факти

"Гра в кальмара" / кадри з серіалу

Сценарій "лежав на полиці" 11 років

Режисером і автором сценарію став Хван Дон Хьок. Ідеєю серіалу стали його власні фінансові проблеми в молодості, а також класова нерівність у Південній Кореї. Складно повірити, що сценарій 11 років "лежав на полиці". Так, його Хван написав ще 2008 року, але тоді продюсери відмовлялися його купувати та розвивати проєкт. Втім, 2019-го ним зацікавився Netflix у рамках своєї стратегії з розширення виробництва серіалів на іноземних мовах.

"Гра в кальмара" / кадри з серіалу

"Гра в кальмара" / кадри з серіалу

Популярність завдяки "сарафанному радіо"

Цікаво, що творці не робили гучну рекламу серіалу. Так, він став популярним завдяки так званому "сарафанному радіо". Користувачі TikTok почали знімати відео за серіалом, і так про нього дізнався увесь світ. Більше того, хештег англомовної назви серіалу #squidgame зібрав понад 32 млрд переглядів.

"Гра в кальмара" / кадри з серіалу

Номер телефону на візитівці – реальний

"Гра в кальмара" / кадри з серіалу

У "Грі в кальмара" показано номер телефону, який герої використовують для зв'язку з організаторами ігор. Це виявився реальний номер, яким вже понад 10 років користується мешканка міста Сонджу, і куди тепер масово телефонують фанати серіалу. Так, вона отримувала по 10000 дзвінків на день. Автори проєкту взяли цей номер випадково і спочатку в Netflix не реагували на ситуацію. Втім, лише днями повідомили, що творці відредагують номер у картині. Цікаво, що жінці пропонували викупити її номер за близько 85 тис доларів, втім, вона відмовилася, мовляв, що вже до нього звикла.

В учасників гри були підказки, які не помітили ні вони, ні глядачі

Виявляється, від самого початку у героїв гри були підказки перед кожним випробуванням. Так, 456 учасників жили в одній кімнаті, заставленій багатоярусними ліжками. Коли гравці вибували, зайві ліжка прибирали. Тоді стали помітні зображення на стінах, які були підказками. Втім, їх не побачили ні гравці, ні більшість глядачів.

From the beginning, All the games were drawn already on the wall but no one noticed it...



: 아이돌 연구소 #SquidGame pic.twitter.com/fnTXa8NjVt — TAHJ MIKAELSON (@TAHDIOR_) September 25, 2021

Зірка "Гри в кальмара" Хо Йон Чон стала зіркою Instagram

"Гра в кальмара" / кадри з серіалу

Серіал став акторським дебютом для 27-річної південнокорейської моделі Хо Йон Чон. За три тижні від моменту виходу серіалу, на неї в Instagram підписалося майже 19 млн фоловерів.

Хо Йон Чон / instagram.com/hoooooyeony

Британські школи вимагають заборонити перегляд серіалу дітям

Через серіал у багатьох школах справжній хаос. Як стверджують вчителі, учні початкових класів грають у гру на перервах та жорстоко б'ють тих, хто програв. Зокрема, школи Великої Британії вимагають заборонити дивитися цей серіал дітям. Про це пише Daily Star.

"Гра в кальмара" / кадри з серіалу

Лялька із гри "Червоне світло – зелене світло" тепер лякає людей на Філіппінах

"Гра в кальмара" / кадри з серіалу

Лялька із першої серії "Гри в кальмара" лякає людей на Філіппінах. Так, її встановили біля пішохідного переходу одного з торговельних центрів. Поки світло світлофора зелене – лялька стоїть спиною до переходу та наспівує свою моторошну пісню, а коли червоне – вона розвертається до перехожих та починає водити червоними очами.

Netflıx проведе "Гру в кальмара" у реальному житті?

У Мережі з'явилася чутка, що стримінгова платформа Netflıx хоче провести "Гру в кальмара" у реальному житті. Подейкують, що правила вже оголошені і проводиться відбір. Так, у грі, яку нібито влаштують на безлюдному острові, візьмуть участь 456 людей, як і в оригінальному серіалі. Учасники гратимуть також за гроші, а транслюватиметься подія на весь світ. Офіційного підтвердження цьому ми не знайшли, втім, у Мережі чимало юзерів зізналися, що хотіли б взяти участь.

"Гра в кальмара" / кадри з серіалу

"Гра в кальмара" / кадри з серіалу

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