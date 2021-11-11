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Suzuki представила економічний та водночас дуже дешевий хетчбек

Suzuki представила економічний та водночас дуже дешевий хетчбек

motor.es

Автомобіль вже доступний для замовлення.

Компанія Suzuki презентувала бюджетну модель Celerio.

Про це повідомляє Motor.es.

Зазначається, що габарити цієї моделі становлять - 3 695X1 655X1 555 мм. Розмір колісної бази – 2 435 мм, що на 10 мм більше, ніж у попередника. Також новий Celerio виявився ширшим на 55 мм. Дизайн хетчбека виконаний у стилі останніх автомобілів марки. У нього двооб'ємний профіль, видатний передній бампер та великі фари овальної форми.

В основі Suzuki Celerio третього покоління лягла модифікована версія платформи Heartect. Вона використовується виробником у таких моделях як Swift, Ignis та Wagon R. Спорідненість з останнім простежується неозброєним оком – у Celerio 2 такі ж дверні ручки, дзеркала та ряд елементів інтер’єру.

© motor.es
motor.es

За рахунок збільшеного розміру салон став дещо просторішим, ніж був у його попередника. Крім того, у другій генерації Celerio нарешті оснастили повноцінною мультимедійною системою (з 7-дюймовим дисплеєм), якою замінили звичайну магнітолу. Автомобіль став просторішим, а його багажник виріс до 313 літрів. Базова комплектація Suzuki Celerio тепер включає кондиціонер, ABS та 2 подушки безпеки, а серед опцій є безключовий доступ та парктронік.

© motor.es
motor.es

Новий Suzuki Celerio зберіг 1,0-літровий 67-сильний бензиновий двигун, але його доповнили системою глушіння під час зупинок. Паспортна витрата пального знижена до 3,7 л/100 км. На вибір пропонують 5-ступінчасту механічну або роботизовану КПП.

Наразі Suzuki Celerio розрахований виключно на ринок Індії, де його вже можна придбати. Вартість Suzuki Celerio починається від 6 700 доларів.

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