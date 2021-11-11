Suzuki представила економічний та водночас дуже дешевий хетчбек

Автомобіль вже доступний для замовлення.

Компанія Suzuki презентувала бюджетну модель Celerio .

Про це повідомляє Motor.es.

Зазначається, що габарити цієї моделі становлять - 3 695X1 655X1 555 мм. Розмір колісної бази – 2 435 мм, що на 10 мм більше, ніж у попередника. Також новий Celerio виявився ширшим на 55 мм. Дизайн хетчбека виконаний у стилі останніх автомобілів марки. У нього двооб'ємний профіль, видатний передній бампер та великі фари овальної форми.

В основі Suzuki Celerio третього покоління лягла модифікована версія платформи Heartect. Вона використовується виробником у таких моделях як Swift, Ignis та Wagon R. Спорідненість з останнім простежується неозброєним оком – у Celerio 2 такі ж дверні ручки, дзеркала та ряд елементів інтер’єру.

motor.es

За рахунок збільшеного розміру салон став дещо просторішим, ніж був у його попередника. Крім того, у другій генерації Celerio нарешті оснастили повноцінною мультимедійною системою (з 7-дюймовим дисплеєм), якою замінили звичайну магнітолу. Автомобіль став просторішим, а його багажник виріс до 313 літрів. Базова комплектація Suzuki Celerio тепер включає кондиціонер, ABS та 2 подушки безпеки, а серед опцій є безключовий доступ та парктронік.

motor.es

Новий Suzuki Celerio зберіг 1,0-літровий 67-сильний бензиновий двигун, але його доповнили системою глушіння під час зупинок. Паспортна витрата пального знижена до 3,7 л/100 км. На вибір пропонують 5-ступінчасту механічну або роботизовану КПП.

Наразі Suzuki Celerio розрахований виключно на ринок Індії, де його вже можна придбати. Вартість Suzuki Celerio починається від 6 700 доларів.

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