В Одеській області під час полювання мисливець застрелив свого товариша

В Одеській області під час полювання мисливець застрелив свого товариша

Чоловік пояснив, що цілився у дичину.

В Одеській області 64-річний житель Саф’янівської ОТГ у суботу, 25 вересня, близько 14:00 зателефонував до поліції й повідомив, що під час полювання вбив свого 49-річного товариша. Пояснив, що, мовляв, цілився у дичину, але випадково влучив у приятеля.

Тіло вбитого чоловіка, як свідчить фото, правоохоронці знайшли на відкритій місцевості поблизу очерету. Смертельне поранення він отримав у груди, помер на місці.

"На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Обидві мисливські рушниці вилучили, їх направлять на експертизу. Тіло померлого чоловіка буде направлено на судово-медичну експертизу", - повідомили в Ізмаїльському райвідділі поліції Одеської області.

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64-річного мисливця доставили до територіального відділу поліції. Вирішується питання про його затримання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці внесли відомості за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.119 (вбивство, вчинене через необережність) Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено від трьох до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Буковині мисливець під час полювання випадково застрелив односельця. За його словами, пішов на полювання і почув за деревами шурхіт. Він подумав, що це дичина, і вистрелив. Коли підійшов ближче, то упізнав односельця, який був уже без ознак життя.

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