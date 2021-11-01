В Одессе водитель маршрутки сбил ребенка

Мальчика доставили в больницу.
В Малиновском районе водитель маршрутки сбил 5-летнего ребенка. Пострадавшего доставили в больницу.
Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.
По предварительной информации, водитель маршрутного транспортного средства, поворачивая с улицы Магистральной на улицу Ангарскую, совершил наезд на 5-летнего мальчика.
Он пересекал дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.
Ранее стало известно, что в Одессе 60-летний водитель наехал на 81-летнюю женщину, когда она переходила дорогу в неустановленном месте. Женщина скончалась на месте.