В Одессе водитель маршрутки сбил ребенка

Мальчика доставили в больницу.

В Малиновском районе водитель маршрутки сбил 5-летнего ребенка. Пострадавшего доставили в больницу.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.

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По предварительной информации, водитель маршрутного транспортного средства, поворачивая с улицы Магистральной на улицу Ангарскую, совершил наезд на 5-летнего мальчика.

Он пересекал дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

Ранее стало известно, что в Одессе 60-летний водитель наехал на 81-летнюю женщину, когда она переходила дорогу в неустановленном месте. Женщина скончалась на месте.

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