В Одесі водій маршрутки збив дитину

Хлопчика доправили до лікарні.
У Малиновському районі водій маршрутки збив 5-річну дитину. Постраждалого доставили до лікарні.
Про це повідомили у патрульній поліції Одеської області.
За попередньою інформацією, водій маршрутного транспортного засобу, повертаючи з вулиці Магістральної на вулицю Ангарську, здійснив наїзд на 5-річного хлопчика.
Він перетинав дорогу пішохідним переходом на зелений сигнал світлофора. Хлопчик отримав травми і його доправили до лікарні.
Раніше стало відомо, що в Одесі 60-річний водій наїхав на 81-річну жінку, коли та переходила дорогу в невстановленому місці. Жінка померла на місці.