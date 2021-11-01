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В Одесі водій маршрутки збив дитину

В Одесі водій маршрутки збив дитину

Facebook/Патрульна поліція Одеси

Хлопчика доправили до лікарні.

У Малиновському районі водій маршрутки збив 5-річну дитину. Постраждалого доставили до лікарні.

Про це повідомили у патрульній поліції Одеської області.

За попередньою інформацією, водій маршрутного транспортного засобу, повертаючи з вулиці Магістральної на вулицю Ангарську, здійснив наїзд на 5-річного хлопчика.

Він перетинав дорогу пішохідним переходом на зелений сигнал світлофора. Хлопчик отримав травми і його доправили до лікарні.

Раніше стало відомо, що в Одесі 60-річний водій наїхав на 81-річну жінку, коли та переходила дорогу в невстановленому місці. Жінка померла на місці.

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