В Одесі водій маршрутки збив дитину

Хлопчика доправили до лікарні.

У Малиновському районі водій маршрутки збив 5-річну дитину. Постраждалого доставили до лікарні.

Про це повідомили у патрульній поліції Одеської області.

Також читайте У Львові мікроавтобус на швидкості влетів у дівчину на "зебрі": відео жахливого моменту ДТП

За попередньою інформацією, водій маршрутного транспортного засобу, повертаючи з вулиці Магістральної на вулицю Ангарську, здійснив наїзд на 5-річного хлопчика.

Він перетинав дорогу пішохідним переходом на зелений сигнал світлофора. Хлопчик отримав травми і його доправили до лікарні.

Раніше стало відомо, що в Одесі 60-річний водій наїхав на 81-річну жінку, коли та переходила дорогу в невстановленому місці. Жінка померла на місці.

На Закарпатті сталася велика ДТП за участю неповнолітного | Новини України

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання