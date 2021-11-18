Чоловік MamaRika розповів про їхній секс після пологів

Подружжя три місяці тому вперше стали батьками.

Український гуморист, чоловік співачки MamaRika, Сергій Середа, нещодавно розповів, що після пологів Настя стала більш жіночною та сексуальною.

Після цих слів його засипали запитаннями про їхній секс. Зокрема, прихильники подружжя цікавилося, чи є у них інтимна близькість після пологів. До слова, Сергій запевнив, що є. Щоправда, він говорить, що не завжди є на це час.

MamaRika та Сергій Середа / instagram.com/mamarika_official

"Я переконаний, що народження дітей в жодному разі не повинно негативно впливати на ваше життя, і я зараз говорю не тільки про повсякденне життя, але й про інтимне", - поділився Сергій.

Втім, гуморист додав, що потрібно дбати про здоров’я. Так, він зазначив, що треба користуватися контрацептивами. Потрібно обирати такі, які не будуть шкодити здоров’ю матері.

"Мені здається, що чоловік повинен розуміти, наскільки це важливо. Турбота про його жінку полягає не тільки в тому, щоб прибити полицю і викинути сміття, але ще й у розумінні того, якою має бути контрацепція", - підсумував гуморист.

MamaRika та Сергій Середа / instagram.com/serega_sereda

Нагадаємо, подружжя другого серпня стали вперше батьками. У них народився хлопчик, якого вони назвали Давидом.

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