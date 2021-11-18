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Окупанти обстріляли телевежу, яка транслює українські телеканали на Донбасі

Окупанти обстріляли телевежу, яка транслює українські телеканали на Донбасі

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Окупанти обстріляли телевежу, яка транслює українські телеканали на Донбасі

Facebook/Прес-центр штабу операції Об'єднаних сил

Бойовики обстрілювали населений пункт з важкої артилерії.

Російські окупаційні війська здійснили обстріл у напрямку населеного пункту Комишуваха - у цьому районі нещодавно відкрили телевежу, яка транслює українські канали на тимчасово окуповану РФ територію.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Вчора, 17 листопада, близько 15.30-16.00, противник здійснив три обстріли важкою артилерією по населеному пункту Комишуваха, що на Луганщині. Як наголошує українська сторона, обстріл вівся прицільно в район нещодавно відкритої потужної телевежі, з якої здійснюється віщання українських телеканалів на тимчасово окуповану РФ територію.

"Напередодні вся новинна стрічка з боку окупантів рясніла фейковими повідомленнями про нібито обстріл українськими військами різних населених пунктів саме з Комишувахи, тому стає очевидним, що обстріл телевежі був запланований російськими артилеристами заздалегідь. І в медіапросторі окупанти ввели інформаційну підготовку своїх дій", - зазначили в пресслужбі ООС.

В штабі зауважують, українські військовослужбовці тримають ситуацію під контролем, готові до відбиття будь-яких незаконних дій ворога.

Нагадаємо, зранку у четвер, 18 листопада, евакуюють жителів прифронтового Невельського в Донецькій областя, яке бойовик двічі обстріляли за тиждень.

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