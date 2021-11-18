У міськраді на Харківщині виявили російського шпигуна

У міськраді на Харківщині виявили російського шпигуна

Чиновник відповідав за оборонну і мобілізаційну роботу і збирав інформацію для ворожої спецслужби про військові об’єкти.

Контррозвідники Служби безпеки України викрили шпигунську діяльність завідувача сектору цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами однієї з міськрад Харківщини.

Про це в четвер, 18 листопада, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, український чиновник був завербований “депутатом” так званої “ДНР”, який діяв під кураторством ФСБ Росії.

За завданням ворожої спецслужби шпигун збирав розвідувальну інформацію про військові об'єкти регіону, особовий склад української спецслужби та підрозділів Збройних сил України, а також про місцевих патріотично налаштованих активістів.

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“Насамперед “замовників” цікавили маршрути переміщення колон з військовою технікою, види озброєнь українських військових”, - йдеться у повідомленні СБУ.

Зловмисника затримали та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше українські військовослужбовці у зоні проведення ООС затримали на лінії розмежування у Луганській області бойовика з угруповання “ЛНР”. Він виявився уродженцем російської Якутії із посвідкою на проживання в ОРДЛО.

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