В горсовете на Харьковщине обнаружили российского шпиона

В горсовете на Харьковщине обнаружили российского шпиона

Чиновник отвечал за оборонную и мобилизационную работу и собирал информацию для вражеской спецслужбы о военных объектах.

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили шпионскую деятельность заведующего сектором гражданской защиты, оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами одного из горсоветов Харьковщины.

Об этом в четверг, 18 ноября, сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, украинский чиновник был завербован "депутатом" так называемой "ДНР", который действовал под кураторством ФСБ России.

По заданию вражеской спецслужбы шпион собирал разведывательную информацию о военных объектах региона, личном составе украинской спецслужбы и подразделений Вооруженных сил Украины, а также о местных патриотически настроенных активистах.

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"Прежде всего "заказчиков" интересовали маршруты перемещения колонн с военной техникой, виды вооружений украинских военных", — говорится в сообщении СБУ.

Злоумышленник был задержан, ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее украинские военнослужащие в зоне проведения ООС задержали на линии разграничения в Луганской области боевика из группировки ЛНР. Он оказался уроженцем российской Якутии с видом на жительство в ОРДЛО.

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