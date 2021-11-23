В Украине стремительно дорожает жилье: как изменились цены

Среди украинцев вырос спрос на квартиры.

В Украинео стремительно дорожают квартиры.

Об этом рассказали в "Сніданку з 1+1" 23 ноября.

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Рост цен на недвижимость риэлторы объясняют повышенным спросом, а также удорожанием строительных материалов. В год стоимость квадратных метров в Украине выросла в среднем на 17%. Впрочем, в ближайшее время тенденция к удорожанию недвижимости будет продолжаться.

Больше всего прибавили в цене новостройки в пригороде столицы. Кроме того, наращивают стоимость города-миллионники. В частности, в Одессе, Львове, Днепре и Харькове недвижимость с начала года подорожала на 13%.

Как сообщалось, в канун новогодних праздников украинцы стали активнее искать жилье посуточно, в то же время и арендодатели увеличивают предложение. Больше всего выросло количество трехкомнаток в Ивано-Франковске – на 84%. Украинцы, в свою очередь, активно ищут дома в Закарпатье с бассейнами и саунами, а также квартиры.

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