Астрологический прогноз на 24 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Поступки дня: успех ждет тех, кто сможет преодолеть лень и инертность – им удастся не только реализовать новые дела, но и завершить старые, до которых до сих пор не доходили руки. Удачными окажутся операции с финансами и недвижимостью.

Символ дня: Пегас.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 3.

Цвет дня: белый, сиреневый.

Камни дня: авантюрин, циркон, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: печень.

Болезни дня: необходимо соблюдать диету, которая исключит из рациона жирную, жареную и чрезмерно сдобренную специями пищу, а также алкоголь.

Афоризм дня: "Движение – жизнь".

Геометрическая фигура дня: прямоугольник.

Брак и отношения дня: день благоприятен для заключения брака – люди, которые оформят его сегодня, будут жить долго и счастливо.

Мистика дня: можно заниматься "домашней магией", используя для обрядов и заговоров то, что всегда находится под рукой.

Табу дня: необходимо тщательно обрабатывать любую рану – слишком велика вероятность заражения крови.