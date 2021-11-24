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Астрологический прогноз на 24 ноября

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Астрологический прогноз на 24 ноября

Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Поступки дня: успех ждет тех, кто сможет преодолеть лень и инертность – им удастся не только реализовать новые дела, но и завершить старые, до которых до сих пор не доходили руки. Удачными окажутся операции с финансами и недвижимостью. 

Символ дня: Пегас. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Число дня: 3.

Цвет дня: белый, сиреневый. 

Камни дня: авантюрин, циркон, обсидиан. 

За какую часть тела отвечает: печень. 

Болезни дня: необходимо соблюдать диету, которая исключит из рациона жирную, жареную и чрезмерно сдобренную специями пищу, а также алкоголь. 

Афоризм дня: "Движение – жизнь". 

Геометрическая фигура дня: прямоугольник. 

Брак и отношения дня: день благоприятен для заключения брака – люди, которые оформят его сегодня, будут жить долго и счастливо. 

Мистика дня: можно заниматься "домашней магией", используя для обрядов и заговоров то, что всегда находится под рукой. 

Табу дня: необходимо тщательно обрабатывать любую рану – слишком велика вероятность заражения крови. 

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