24 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

24 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Согласно народным приметам, теплая погода в этот день предвещала, что зима также будет теплой.

Какой сегодня день

В среду, 24 ноября, в мире отмечается Международный день эволюции.

В США в этот день празднуют День друзей, в Таджикистане – День Государственного Флага, в Турции – День учителя.

Памятные даты 24 ноября

1859 — Чарльз Дарвин опубликовал свой труд "Происхождение видов", являющийся одним из самых знаменитых произведений в истории науки и основополагающим в сфере эволюционного учения.

1910 — в Севастополе начала работу офицерская школа авиации.

1918 — эскадра Антанты взяла Севастополь.

1969 — Договор о нераспространении ядерного оружия ратифицирован в США и СССР (президент США Ричард Никсон подписал соответствующий законопроект, договор был ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР).

1994 — в Украине начала свою деятельность миссия ОБСЕ.

Миссия ОБСЕ на Донбассе / ОБСЕ

Церковный праздник сегодня 24 ноября

24 ноября православная церковь чтит память византийского монаха Феодора Студита, жившего в 8-9 веках. Феодор был сыном чиновника и получил хорошее образование. Под влиянием дяди, игумена монастыря, молодой человек принял постриг. Вместе с Феодором приняла монашество и его жена Анна. Впоследствии Феодор сам стал игуменом и снискал славу как аскет и проповедник христианства. Он также обличал пороки правителей, защищал святыни от иконоборцев, за что неоднократно подвергался гонениям и пыткам.

В конце 8 века Феодор и его ученики поселились в Студийском монастыре, который приобрел большое значение в религиозном сообществе. Игумен разработал для обители строгий устав, требовавший соблюдения правил общежития и неустанного труда братии. Преподобный Феодор как при жизни, так и после смерти совершил много чудес. Те, кто призвал его имя, лишались пожаров, нападения диких зверей, получали исцеление недугов.

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Что нельзя делать в этот день

В этот день не стоит играть свадьбу или свататься. В противном случае брачный союз будет неудачным и молодежи быстро разойдутся.

Нельзя выбрасывать осколки разбитой посуды – следует перекрестить их трижды и отнести в дупло старого дерева.

Приметы на 24 ноября

В народе этот день называли Федором Студитом, поскольку считалось, что "Федор начинает землю студить", - погода обычно стоит холодная.

Вечером 24 ноября девушки гадали на суженого. Для этого брали любую головку чеснока, очищали и пересчитывали зубчики. Если количество было парным, то свадьба будет в ближайший год, а если нет – еще год в девках сидеть.

В этот день судили о предстоящем урожае ягод и грибов. Если на небе было много звезд — к лету можно было запасать корзины и туеса. Чтобы примета сбылась, в этот день обязательно заваривали чай с сушеными ягодами — малиной, земляникой, черникой.

Идет мокрый снег или стоит ясная погода, так что до 4 декабря еще случатся оттепели.

Теплая погода на Студита – зима тоже будет теплой, и наоборот.

Солнце 24 ноября светит Федора – жди похолодания.

Идет дождь 24 ноября – тепло продержится до Введения.

Именины 24 ноября

День ангела (именины) сегодня, 24 ноября, отмечают: Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Федор.

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