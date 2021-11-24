Украинка с самыми большими скулами топлесс ошарашила размером бюста после операции

Настя Покрещук поделилась селфи, где позировала только в трусиках.

Обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрещук, недавно увеличившая грудь, знает, как порадовать своих фанов.

На странице в Instagram звезда Сети опубликовала новое горячее селфи, где предстала топлесс. Блогерша, одетая только в кружевные трусики, прикрыла голую грудь длинными волосами. Настя ошарашила размером прелестей и похвасталась плоским животом и сочными ягодицами.

Анастасия Покрещук / instagram.com/_just__queen_

"И опять потолстела", – прокомментировала горячее фото знаменитость.

Пользователи поторопились утешить кумиршу комплиментами, заметив, что Покрещук роскошная.

Фигура красивая

Девушка-бомба

Какая красота, боже

Ты просто себя накручиваешь

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