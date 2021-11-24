Украинка с самыми большими скулами топлесс ошарашила размером бюста после операции

Настя Покрещук поделилась селфи, где позировала только в трусиках.
Обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрещук, недавно увеличившая грудь, знает, как порадовать своих фанов.
На странице в Instagram звезда Сети опубликовала новое горячее селфи, где предстала топлесс. Блогерша, одетая только в кружевные трусики, прикрыла голую грудь длинными волосами. Настя ошарашила размером прелестей и похвасталась плоским животом и сочными ягодицами.
"И опять потолстела", – прокомментировала горячее фото знаменитость.
Пользователи поторопились утешить кумиршу комплиментами, заметив, что Покрещук роскошная.
- Фигура красивая
- Девушка-бомба
- Какая красота, боже
- Ты просто себя накручиваешь
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