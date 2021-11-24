Народные приметы, обряды и обычаи 25 ноября

Если на берегу пруда сидят гуси и головы в перьях похоронили — на понижение температуры.

25 ноября верующие и церковь отмечают память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, преподобного Нила, постника, блаженного Иоанна Волосатого, Ростовского, пророка Ахии.

25 ноября: украинские народные приметы

Если на берегу пруда сидят гуси и головы в перьях похоронили — на понижение температуры.

Куры хвостами стряхивают — на ветер.

Если куры ходят до темноты — на следующий день будет ненастье.

Куры сходятся вместе — на небольшие заморозки.

25 ноября: церковный праздник

Иоанн Милостивый – Александрийский патриарх.

Сын Епифании, сановника (губернатора) на острове Кипр. Родился в Амафунте (Лимасол). Утратив жену и детей, начал вести аскетическую жизнь, заботился о бедных. Не будучи ни монахом, ни клириком был избран, по желанию народа на патриарший престол. Решение было утверждено императором Ираклием. Став патриархом в 610 году, он счел всех нищих в Александрии и раздал им все свое имущество. Иоанн послал милостыню к Гробу Господню, давал у себя убежище и помощь бедным, выкупал пленных. Его благотворительная деятельность нашла отражение в житийной литературе (например, у Дмитрия Ростовского — Житие Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского). Боролся с ересью монофизитов. Арианы были приняты Церковью во времена святого Иоанна V Милостивого без повторной хиротонии.

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Когда персы, вторгшись в Египет, угрожали Александрии, и ее жители стали разбегаться, Иоанн отправился в Константинополь ходатайствовать о немедленной отправке войск для защиты города, но на пути, остановившись в своей родине, городе Амафунт, умер около 619 года.

Церковь причислила его к лику святых как святителя. Первое житие святителя Иоанна было написано уже в VII веке его современником Леонтием Неаполитанским. Мощи его находились в Константинополе, в 1249 году перевезены в Венецию; другие части мощей с 1489 г. в Будапеште (сегодня в Братиславе). Также известно о нахождении мощей патриарха Иоанна в последующих афонских монастырях.

25 ноября: народные традиции

В это время кончались свадебные недели. Последующие браки заключались уже только с окончанием зимы. В этот день обращали внимание на приметы.

25 ноября: что следует делать

В этот день нужно совершить хороший поступок.

25 ноября: что категорически запрещено делать

Нельзя покупать обувь с подружками.

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