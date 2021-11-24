Народні прикмети, обряди і звичаї 25 листопада

Якщо на березі ставка сидять гуси і голови в пір'я поховали — на пониження температури.

25 листопада віряни та церква відзначають пам'ять святителя Йоана Милостивого, патріарха Олександрiйського, преподобного Нила, посника, блаженного Йоана Волосатого, Ростовського, пророка Ахiї.

25 листопада: українські народні прикмети

Якщо на березі ставка сидять гуси і голови в пір'я поховали — на пониження температури.

Кури хвостами стріпують — на вітер.

Якщо кури ходять дотемна — наступного дня буде негода.

Кури сходяться докупи — на невеликі приморозки.

25 листопада: церковне свято

Іоанн Милостивий — Александрійський патріарх.

Син Єпіфанія, сановника (губернатора) на острові Кіпр. Народився в Амафунт (Лімасол). Втративши дружину і дітей, почав вести аскетичне життя, піклувався про бідних. Не бувши ні ченцем, ні кліриком був обраний, за бажанням народу на патріарший престол. Рішення було затверджене імператором Іраклієм. Ставши патріархом в 610 році, він порахував усіх жебраків в Олександрії і роздав їм все своє майно. Іоанн послав милостиню до Гробу Господнього, давав у себе притулок і допомогу бідним, викуповував полонених. Його благодійна діяльність знайшла свій відбиток в житійної літератури (наприклад, у Дмитра Ростовського — Житіє Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського). Боровся з єрессю монофізитів. Аріани були прийняті Церквою за часів святого Іоанна V Милостивого без повторної хіротонії.

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Коли перси, вторгшись в Єгипет, погрожували Александрії, і її жителі стали розбігатися, Іоанн відправився в Константинополь клопотати про негайне надсилання військ для захисту міста, але на шляху, зупинившись в своїй батьківщині, місті Амафунт, помер близько 619 року.

Церква зарахувала його до лику святих як святителя. Перше житіє святителя Іоанна було написано вже в VII столітті його сучасником Леонтієм Неаполітанським. Мощі його знаходилися в Константинополі, в 1249 році перевезено в Венецію; інші частини мощей з 1489 року в Будапешті (сьогодні в Братиславі). Також відомо про знаходження мощей патріарха Іоанна в наступних афонських монастирях.

25 листопада: народні традиції

У цей час закінчувалися весільні тижні. Наступні шлюби укладалися вже тільки із закінченням зими. Цього дня звертали увагу на прикмети.

25 листопада: що варто робити

В цей день потрібно зробити гарний вчинок.

25 листопада: що категорично заборонено робити

Не можна купувати взуття з подружками.

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