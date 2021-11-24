День ангела 25 листопада: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкують носії 12 імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 25 листопада святкують: Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Матвій, Микола, Олександр, Степан, Федір.

Чоловічі іменини

Борис

На жаль, точна етимологія імені Борис невідома. Якщо вважати, що це коротка форма імені Борислав, то воно має значення "той, що здобув славу в боротьбі" або "славний борець". Борис – сміливий, наполегливий і активний чоловік. На роботі обов'язково будуть затребувані сильні риси його характеру. Він має чудову інтуїцію і вміє працювати в команді. Про родину Борис довго навіть не замислюється. Якщо ж Борис рано одружився, то дружині доведеться терпіти всі його пригоди.

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Володимир

Значення імені Володимир утворюється з двох коренів слів старонімецької мови. Значення ім'я Володимир – "велика сила" або "велика влада". На роботі Володимир – трудоголік. Любить доводити справу до кінця і дуже нервово реагує, якщо його відволікають через дрібниці. Сумлінний, але не любить поспіху. По-справжньому в близьке коло людей Володі потрапити вкрай складно. У родині Володимир – оплот спокою. Не любить різких рухів в житті і той же принцип переносить в сім'ю.

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Данило

У перекладі з давньоєврейської ім'я Данило означає "суддя мій Бог" або "Бог мій суддя". Данило – спокійний і добрий хлопчик. Характером більше схожий на матір. Мало хворіє та любить рухливі ігри. Товариський, постійно оточений друзями. Він не виносить неправди, може навіть розлютитися, але відразу швидко відходить і зла довго не пам'ятає. Народжені взимку Данили завжди талановиті й багато чого досягають в житті.

Дмитро

Стародавні греки вважали, що ім'я Дмитро означає "присвячений богині Деметрі". Дмитро – наполегливий, винахідливий і з оригінальним складом розуму. Його наполегливість легко передається оточенню. Дмитро – надійний і хороший друг. Аналітичний розум і кмітливість Дмитра допомагають йому швидко просуватися по службі. Він вміє справляти гарне враження, що дає йому ще одну конкурентну перевагу в житті.

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Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Костянтин

Костянтин – це ім'я латинського походження і в перекладі означає "стійкий" або "постійний". У дорослому віці Костянтин стає більш сміливим та рішучим, він спокійно вислуховує поради і завжди залишає рішення за собою. Робота – це одна з найважливіших сфер у його житті. Він легко досягає успіху в бізнесі або рухаючись кар'єрними сходами. Костянтин має чудову ділову інтуїцію, хоча в інших сферах життя вона не проявляється.

Матвій

Матвій – це давньоєврейське ім'я, відоме воно з давніх часів. Буквальний переклад - "подарований Богом". У дорослого Матвія не все складається в житті добре. Через свою скромність вони не виділяються в натовпі. Матвій не любить конфлікти і суперечки. Йому може стати зле, якщо він стає учасником або свідком яких-небудь конфліктів. Матвій – скромний і чесний, якщо його звинувачують у брехні, то він люто буде доводити свою правоту. Від Матвія можна очікувати непередбачуваних вчинків.

Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

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Степан

Лінгвісти стверджують, що ім'я Степан походить від грецького імені Стефанос і у перекладі воно означає "вінець" або "вінок". Степан – це серйозний і привабливий чоловік. Він психологічно стійкий, а його сильний характер привертає до себе чимало людей. Так само люди помічають сильну волю Степана, що робить його ще більш популярним. Він не любить займатися саморекламою і не кидає слів на вітер. У Степана завжди багато друзів і товаришів.

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Федір

Федір – походить від грецького імені Теодорос і означає "дар Божий". Федір – серйозна людина. У роботі до всього підходить відповідально, він вміє знаходити незвичайні та ефективні рішення багатьох складних завдань. Нерідко обирає професію у технічній галузі, хоча може досягти успіху і у творчих напрямах, наприклад, у письменництві або журналістиці. Федір – дуже турботливий до своєї родини. Зазвичай він чудовий господар, який вміє робити в домі майже все.

Жіночі іменини

Марія

Ім'я Марія має давньоєврейське походження. Існує кілька значень імені — "гірка", "сумна", "відкинута". Марія — добра, ніжна, спокійна дівчинка. Вона дуже вразлива, важко переживає навіть невелике зауваження на свою адресу. Водночас у її характері присутні твердість, гідність, здатність постояти за себе. Вона відповідально ставиться до навчання в школі й завжди старанно виконує домашні обов'язки.

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