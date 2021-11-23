День подяки 2021: традиції та звичаї

День подяки у світі має тривалу історію.

День подяки - свято, яке святкують у багатьох країнах світу і яке переважно пов'язане із закінченням сільськогосподарських робіт. У США воно традиційно відбувається в останній четвер листопада. У 2021 році День подяки припадає на 25 листопада.

День подяки: що це за свято

Головна мета свята подякувати Богові за врожай та допомогу у його вирощенні та за усі досягнення упродовж року. У країнах, де переважає протестантизм, День подяки часто пов'язується з біблійним святом Шавуот. Традиція таких святкувань понад століття притаманна і протестантському середовищу України.

Після Дня подяки розпочинається святковий сезон, який включає Різдво і триває до Нового року.

День подяки: коли святкувати

День подяки святкують в США у листопаді, в Канаді — у жовтні, в Україні — у вересні.

День подяки: святкові традиції

У Кореї святкується Чхусок - свято врожаю та сім'ї.

В Японії святкується День подяки за працю і вшанування праці один одного.

В юдаїзмі Шавуот відзначається на 50-й день після Песаху як свято закінчення жнив та як згадка про дарування євреям Тори на горі Синай при виході з Єгипту.

В Нідерландах та Швейцарії святкування відбувається змагання за найбільший вирощений гарбуз.

В Індії це свято святкується в багатьох штатах, але найкраще дотримуються цієї традиції християни в Гоа.

День подяки у США: історія та традиції

Це державне загальнонародне свято США щорічно святкують у четвертий четвер місяця листопада; свято символізує перший урожай, який зібрали пілігрими із Плімутської колонії 1621 року після голодної зими в Новому Світі. Губернатор пілігримів Вільям Бредфорд проголосив День подяки Богові за те, що він допоміг їм пережити сувору зиму. Колоністи, які вижили завдяки допомозі індіанців, влаштували для себе і для них триденне святкування з молебнями подяки і бенкетом.

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Через два роки колонія страждала від посухи й губернатор проголосив день посту та молитви. Незадовго після цього почався дощ. Щоб відзначити Божу відповідь на молитву, 29 листопада було проголошене Днем подяки. Ця дата вважається початком того, що зараз є Днем подяки у США, який святкують у четвертий четвер листопада. У 1789 році перший президент США Джордж Вашингтон проголосив це свято національною подією і на прохання Конгресу визначив дату — 26 листопада, четвер. Остаточно національним святом День подяки став 1863 року, коли президент Авраам Лінкольн встановив його в останній четвер листопада і оголосив національним святом і вихідним днем.

День подяки: як святкувати

День подяки заведено святкувати у родинному колі. Родичі і друзі з'їжджаються зі всієї країни за спільний стіл з традиційними стравами. Обов'язковими стравами в День подяки є фарширований індик з журавлиновим варенням і солодкий пиріг з гарбузовою начинкою. На думку істориків, усе це було на столах колоністів у XVII столітті. До цього дня по всій країні відгодовують велику кількість індиків, щоб забезпечити кожну американську сім'ю хоча б по одному.

За старовинною традицією кілька поколінь однієї родини збираються у будинку старших на святковий обід. Кожен вимовляє слова подяки за все те, що сталося в його житті. Їдять цього дня сучасні американці те саме, що їли їхні предки у 1621 році на першому обіді на честь Дня подяки.

День подяки: що має бути на святковому столі

Чимало страв стали не лише традицією, а й свого роду символами свята:

фарширована індичка з журавлинним сиропом;

солодкий гарбузовий пиріг;

молоді гарбузи;

качани кукурудзи;

яблука;

апельсини;

каштани;

горіхи.

Букети золотих, помаранчевих та червоно-коричневих хризантем, доповнені гілочками з ягодами, довершують відчуття достатку та щедрості природи, справжнього свята багатого врожаю.

День подяки та Чорна п'ятниця: як пов'язані

У день, що йде за Днем подяки і називається Чорною п'ятницею, починаються передріздвяні розпродажі в магазинах та в Інтернеті. Також діти цього дня роблять іграшки у вигляді індичок із різних підручних матеріалів: шишок, палиць тощо.

Також проводиться спеціальна церемонія піднесення індички президенту США.

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