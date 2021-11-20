Байден традиційно помилував двох індичок до Дня подяки: відео

Байден традиційно помилував двох індичок до Дня подяки: відео

Байден пожартував, що індичок на прізвиська Арахісове Масло та Желе обрали за "статусом вакцинації".

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 19 листопада, під час традиційної церемонії до Дня подяки у Білому домі помилував двох індичок.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що індичок виростили в місті Джаспер в окрузі Дубойс американського штату Індіана.

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За словами Байдена, їх обрали через "темперамент та зовнішність". "А також, я підозрюю, статус вакцинації", - пожартував американський лідер.

Президент додав, що прізвиська птахів, а саме Арахісове Масло та Желе, нагадали йому бутерброд, який він часто їсть на обід.

Після п'ятничної церемонії індичок перевезуть до Науково-освітнього центру зоології Університету Пердью у місті Вест-Лафейетт, де птахи проведуть решту своїх днів.

День подяки у США щорічно відзначається у четвертий четвер листопада. Цьогоріч свято припадає на 25 листопада.

President Biden Pardons the National Thanksgiving Turkey Happening Now: President Biden pardons the National Thanksgiving Turkey. Опубліковано The White House Пʼятниця, 19 листопада 2021 р.

Як повідомлялося, Джо Байден у п'ятницю, 19 листопада, в межах щорічного обстеження пройшов процедуру колоноскопії. Упродовж 85 хвилин, поки Байден перебував під наркозом, контроль над військовими і ядерною валізкою перейняла віцепрезидентка США Камала Гарріс.

Особистий лікар американського лідера Кевін О'Коннор заявив, що Байден "залишається здоровим, енергійним 78-річним чоловіком, здатним успішно виконувати обов'язки президента".

Раніше Джо Байден у прямому етері зробив щеплення третьою дозою вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech.

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