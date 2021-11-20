Лікар Байдена оцінив стан президента США після колоноскопії

Сам 78-річний Байден заявив журналістам, що має "відмінний фізичний стан".

Джо Байден, який у п'ятницю, 19 листопада, перебував під наркозом під час планового медичного огляду у центрі ВМС Сполучених Штатів імені Волтера Ріда, може й надалі виконувати обов'язки президента США.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті Білого дому листі особистого лікаря американського лідера Кевіна О'Коннора.

"Президент Байден залишається здоровим, енергійним 78-річним чоловіком, здатним успішно виконувати обов'язки президента", - наголосив медик.

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У документі також міститься докладний звіт щодо фізичного огляду американського лідера. Зокрема зазначається, що зріст Байдена - 5 футів 11,65 дюйми (1,81 метра), вага - 184 фунти (83,4 кілограма), а кров'яний тиск - 120/70.

Сам президент США, залишаючи медичний заклад, заявив журналістам, що має "відмінний фізичний стан".

Як повідомлялося, в межах щорічного обстеження Джо Байден пройшов процедуру колоноскопії. Упродовж 85 хвилин, поки Байден перебував під наркозом, контроль над військовими і ядерною валізкою перейняла віцепрезидентка США Камала Гарріс.

До слова, політкиня стала першою жінкою, яка виконувала обов’язки очільниці американської держави.

Раніше Джо Байден у прямому етері зробив щеплення третьою дозою вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech.

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