Лікар Байдена оцінив стан президента США після колоноскопії

Сам 78-річний Байден заявив журналістам, що має "відмінний фізичний стан".
Джо Байден, який у п'ятницю, 19 листопада, перебував під наркозом під час планового медичного огляду у центрі ВМС Сполучених Штатів імені Волтера Ріда, може й надалі виконувати обов'язки президента США.
Про це йдеться в оприлюдненому на сайті Білого дому листі особистого лікаря американського лідера Кевіна О'Коннора.
"Президент Байден залишається здоровим, енергійним 78-річним чоловіком, здатним успішно виконувати обов'язки президента", - наголосив медик.
У документі також міститься докладний звіт щодо фізичного огляду американського лідера. Зокрема зазначається, що зріст Байдена - 5 футів 11,65 дюйми (1,81 метра), вага - 184 фунти (83,4 кілограма), а кров'яний тиск - 120/70.
Сам президент США, залишаючи медичний заклад, заявив журналістам, що має "відмінний фізичний стан".
Як повідомлялося, в межах щорічного обстеження Джо Байден пройшов процедуру колоноскопії. Упродовж 85 хвилин, поки Байден перебував під наркозом, контроль над військовими і ядерною валізкою перейняла віцепрезидентка США Камала Гарріс.
До слова, політкиня стала першою жінкою, яка виконувала обов’язки очільниці американської держави.
Раніше Джо Байден у прямому етері зробив щеплення третьою дозою вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech.
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