Врач Байдена оценил состояние президента США после колоноскопии

Сам 78-летний Байден заявил журналистам, что имеет "отличное физическое состояние".

Джо Байден, который в пятницу, 19 ноября, находился под наркозом во время планового медицинского осмотра в центре ВМС Соединенных Штатов имени Уолтера Рида, может и дальше выполнять обязанности президента США.

Об этом говорится в обнародованном на сайте Белого дома письме личного врача американского лидера Кевина О'Коннора.

"Президент Байден остается здоровым, энергичным 78-летним мужчиной, способным успешно исполнять обязанности президента", – подчеркнул медик.

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В документе также содержится подробный отчет о физическом осмотре американского лидера. В частности отмечается, что рост Байдена – 5 футов 11,65 дюйма (1,81 метра), вес – 184 фунта (83,4 килограмма), а кровяное давление – 120/70.

Сам президент США, покидая медицинское учреждение, заявил журналистам, что имеет "отличное физическое состояние".

Как сообщалось, в рамках ежегодного обследования Джо Байден прошел процедуру колоноскопии. В течение 85 минут, пока Байден находился под наркозом, контроль над военными и ядерным чемоданчиком переняла вице-президент США Камала Харрис.

К слову, она стала первой женщиной, исполнявшей обязанности главы американского государства.

Ранее Джо Байден в прямом эфире сделал прививку третьей дозой вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech.

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