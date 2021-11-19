В США оправдали по всем статьям 18-летнего парня, застрелившего протестующих

Обвиняемому Кайлу Риттенхаусу грозило пожизненное заключение за убийство двух мужчин.

18-летнего Кайла Риттенхауса оправдали по всем обвинениям в стрельбе, в результате которой погибли двое мужчин и третий получил ранения в Кеноше, штат Висконсин (США), во время протестов.

Об этом сообщает New York Post.

Заседание суда прошло сегодня, 19 ноября. Как пишет издание, 18-летний подсудимый расплакался и упал на сиденье, когда в суде был зачитан обвинительный приговор. Судьи совещались около трех с половиной дней, прежде чем вынести единодушный вердикт парню.

С таким приговором суда не согласились родные убитых. "Это посылает неприемлемый сигнал о том, что вооруженные гражданские лица могут появиться в любом городе, подстрекать к насилию, а затем использовать созданную ими опасность, чтобы оправдать расстрел людей на улице", — заявили родители убитого Энтони Хеубера.

Дядя Блейка подверг критике судью. " Вы должны понимать, что с первого дня судья держал руку на весе. Он не разрешил (доказательство) фотографии. Видеозаписи он не разрешил. Он не разрешил. Он не разрешил. Он не разрешил", – сказал Джастин Блейк.

Риттенхаузу грозило пожизненное заключение, если его признают виновным по самому серьезному обвинению в умышленном убийстве Хубера. Его адвокаты утверждали, что он действовал ради самообороны и только нажал на курок тех, кто провоцировал его во время протестов. В то же время прокуроры не согласились с таким мнением адвокатов Ритттенхауса. Во время допроса Риттенхаус настаивал, что не собирался убивать ни одной из жертв. Риттенхаус засвидетельствовал, что Розенбаум загнал его в угол и положил руку на ствол ружья, Хубер ударил его скейтбордом, а Гросскройц налетел на него с пистолетом.

Дело Кайла Риттенхауса

Риттенхаузу было доложено обвинение в убийстве, попытке убийства и неосторожном создании опасности. Во время протестов в США в результате стрельбы, вызванной Кайлом, погиб Джозеф Розенбаум и Энтони Хубер, а также получил ранения Гейдж Гросскройц. Подсудимому было 17 лет, когда он привез в Кеношу полуавтоматическую винтовку и медицинскую аптечку. В то время в США начались беспорядки из-за гибели чернокожего мужчины Джейкоба Блейка, который был застрелен полицейским во время задержания.

Как сообщали ранее, тогда еще действующий президент США Трамп оправдывал подростка, застрелившего двух протестующих в США.

Напомним: