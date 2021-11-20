Байден традиционно помиловал двух индеек ко Дню благодарения: видео

Байден пошутил, что индеек по прозвищу Арахисовое Масло и Желе выбрали по "статусу вакцинации".
Президент США Джо Байден в пятницу, 19 ноября, во время традиционной церемонии ко Дню благодарения в Белом доме помиловал двух индеек.
Об этом сообщает The Associated Press.
Отмечается, что индеек вырастили в городе Джаспер в округе Дубойс американского штата Индиана.
По словам Байдена, их избрали из-за "темперамента и внешности". "А также, я подозреваю, из-за статуса вакцинации", – пошутил американский лидер.
Президент добавил, что прозвища птиц, а именно Арахисово Масло и Желе, напомнили ему бутерброд, который он часто ест на обед.
После пятничной церемонии индеек перевезут в Научно-образовательный центр зоологии Университета Пердью в городе Вест-Лафейетт, где птицы проведут остаток своих дней.
День благодарения в США ежегодно отмечается в четвёртый четверг ноября. В этом году праздник приходится на 25 ноября.
President Biden Pardons the National Thanksgiving Turkey
Happening Now: President Biden pardons the National Thanksgiving Turkey.Опубликовано The White House Пятница, 19 ноября 2021 г.
Как сообщалось, Джо Байден в пятницу, 19 ноября, в рамках ежегодного обследования прошел процедуру колоноскопии. В течение 85 минут, пока Байден находился под наркозом, контроль над военными и ядерным чемоданчиком переняла вице-президент США Камала Харрис.
Личный врач американского лидера Кевин О'Коннор заявил, что Байден "остается здоровым, энергичным 78-летним мужчиной, способным успешно исполнять обязанности президента".
Ранее Джо Байден в прямом эфире сделал прививку третьей дозой вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech.
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