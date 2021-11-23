День благодарения 2021: традиции и обычаи

День благодарения в мире имеет долгую историю.

День благодарения – праздник, который празднуют во многих странах мира и который преимущественно связан с окончанием сельскохозяйственных работ. В США оно традиционно проходит в последний четверг ноября. В 2021 году День благодарения выпадает на 25 ноября.

День благодарения: что это за праздник

Главная цель праздника поблагодарить Бога за урожай и помощь в его выращивании и за все достижения в течение года. В странах, где преобладает протестантизм, День благодарения часто увязывается с библейским праздником Шавуот. Традиция таких празднований более столетия присуща и протестантской среде Украины.

После Дня благодарения начинается праздничный сезон, который включает в себя Рождество и продолжается до Нового года.

День благодарения: когда праздновать

День благодарения празднуют в США в ноябре, в Канаде – в октябре, в Украине – в сентябре.

День благодарения: праздничные традиции

В Корее празднуется Чхусок – праздник урожая и семьи.

В Японии празднуется День благодарения за труд и честь труда друг друга.

В иудаизме Шавуот отмечается на 50-й день после Песаха как праздник окончания жатвы и как упоминание о даровании евреям Торы на горе Синай при выходе из Египта.

В Нидерландах и Швейцарии празднование проходит соревнование за самую выращенную тыкву.

В Индии этот праздник отмечается во многих штатах, но лучше всего придерживаются этой традиции христиане в Гоа.

День благодарения в США: история и традиции

Этот государственный общенародный праздник США ежегодно празднуют в четвертый четверг ноября; праздник символизирует первый урожай, который собрали пилигримы из Плимутской колонии 1621 после голодной зимы в Новом Свете. Губернатор паломников Вильям Брэдфорд провозгласил День благодарения Богу за то, что он помог им пережить суровую зиму. Колонисты, выжившие благодаря помощи индейцев, устроили для себя и для них трехдневное празднование с молебнами благодарности и пиром.

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Через два года колония страдала засухой, и губернатор провозгласил день поста и молитвы. Вскоре после этого начался дождь. Чтобы отметить Божий ответ на молитву, 29 ноября было провозглашено Днем благодарения. Эта дата считается началом того, что сейчас является Днем благодарения в США, который отмечается в четвертый четверг ноября. В 1789 году первый президент США Джордж Вашингтон провозгласил этот праздник национальным событием и по просьбе Конгресса определил дату — 26 ноября, четверг. Окончательно национальным праздником День благодарения стал 1863, когда президент Авраам Линкольн установил его в последний четверг ноября и объявил национальным праздником и выходным днем.

День благодарения: как праздновать

День благодарения принято праздновать в кругу семьи. Родственники и друзья съезжаются со всей страны за общий стол с традиционными блюдами. Обязательными блюдами в День благодарения являются фаршированный индейка с клюквенным вареньем и сладкий пирог с тыквенной начинкой. По мнению историков, это было на столах колонистов в XVII веке. По сей день по всей стране откармливают большое количество индеек, чтобы обеспечить каждую американскую семью хотя бы по одному.

По старинной традиции несколько поколений одной семьи собираются в доме старших на праздничный обед. Каждый произносит слова благодарности за все произошедшее в его жизни. Едят в этот день современные американцы то же, что ели их предки в 1621 году на первом обеде в честь Дня благодарения.

День благодарения: что должно быть на праздничном столе

Многие блюда стали не только традицией, но и своего рода символами праздника:

фаршированная индейка с клюквенным сиропом;

сладкий тыквенный пирог;

молодые тыквы;

кочаны кукурузы;

яблоки;

апельсины;

каштаны;

орехи.

Букеты золотых, оранжевых и красно-коричневых хризантем, дополненные веточками с ягодами, довершают чувство обилия и щедрости природы, настоящего праздника богатого урожая.

День благодарения и Черная пятница: как связаны

В день, который следует за Днем благодарения и называется Черной пятницей, начинаются предрождественские распродажи в магазинах и в Интернете. Также дети в этот день делают игрушки в виде индеек из разных подручных материалов: шишек, палок и т.д.

Также проводится специальная церемония подъема индейки президенту США.

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