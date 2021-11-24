В Украине COVID-смертность уменьшилась на 9% — НАН

В общем пандемия спала по всем показателям.
В Украине на протяжении двух последних недель во всех регионах, за исключением Закарпатской и Кировоградской областей, наблюдается снижение заболеваемости COVID-19.
Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает Национальная академия наук Украины.
В целом в указанный период пандемия спадала по всем показателям. Так, против пиковых значений смертность уменьшилась на 9%, показатель новых обнаружений и суточных госпитализаций – на 30%, а количество положительных ПЦР-тестов – на 53%.
"Среднее количество новых обнаружений в Украине уменьшилось до 15 484 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 619 смертей в день в среднем за последнюю неделю", — говорится в сообщении.
В то же время в период с 24 по 30 ноября, согласно прогнозу экспертов, среднее количество новых случаев составит 13 053-13 830.
Регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных являются Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Полтавская области и г. Киев.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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