В Україні COVID-смертність зменшилася на 9% - НАН

В Україні COVID-смертність зменшилася на 9% - НАН

Загалом пандемія спала за всіма показниками.

В Україні впродовж двох останніх тижнів в усіх регіонах за винятком Закарпатської та Кіровоградської областей спостерігають спадання захворюваності на COVID-19.

Про це у вівторок, 23 листопада, повідомляє Національна академія наук України.

Загалом впродовж вказаного періоду пандемія спадала за всіма показниками. Так, проти пікових значень смертність зменшилася на 9%, показник нових виявлень і добових госпіталізацій - на 30%, а кількість позитивних ПЛР-тестів - на 53%.

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"Середня кількість нових виявлень в Україні зменшилася до 15 484 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 619 смертей на день у середньому за останній тиждень", - йдеться у повідомленні.

Водночас у період від 24 до 30 листопада, згідно з прогнозом експертів, середня кількість нових випадків сягатиме 13 053-13 830.

Регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих є Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Полтавська області та м. Київ.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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