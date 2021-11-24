Астрологічний прогноз на 24 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Вчинки дня: успіх чекає на тих, хто зможе подолати лінощі та інертність – їм вдасться не лише реалізувати нові справи, а й завершити старі, до яких досі не доходили руки. Вдалими виявляться операції з фінансами та нерухомістю.

Символ дня: Пегас.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 3.

Колір дня: білий, бузковий.

Камені дня: авантюрин, циркон, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: необхідно дотримуватися дієти, яка виключить з раціону жирну, смажену та надмірно присмачену спеціями їжу, а також алкоголь.

Афоризм дня: "Рух — життя".

Геометричні фігури дня: прямокутник.

Шлюб та стосунки дня: день сприятливий для укладення шлюбу – люди, які оформлять його сьогодні, житимуть довго та щасливо.

Містика дня: можна займатися "домашньою магією", використовуючи для обрядів та змов те, що завжди є під рукою.

Табу дня: необхідно ретельно обробляти будь-яку рану – дуже велика ймовірність зараження крові.