Прогноз погоди на 22 листопада: майже всю Україні заполонять дощі

Прогноз погоди на 22 листопада: майже всю Україні заполонять дощі

Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями.

У понеділок, 22 листопада, в Україні буде прохолодно, а також дощитиме.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

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Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Дощитиме у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. В інших регіонах України - опадів не передбачають.

В Україні температура повітря вдень становитиме 5-13 градусів тепла. У східних областях стовпчики термометрів піднімуться до +12 градусів. На півдні температура повітря становитиме +7-12 градусів. У західних, центральних та північних регіонах - 6-8 градусів тепла.

У Києві 22 листопада буде хмарно з проясненнями.. В столиці вдень опадів не передбачають. Швидкість південно-західного вітру 7-12 м/с. Стовпчики термометрів покажуть близько 6 градусів тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм.

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