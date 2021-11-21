Яке завтра свято – все про 22 листопада, церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 22 листопада, церковне свято, що не можна робити

22 листопада 2021 року – понеділок. В цей день в 1764 році в Україні указом Катерини II було скасовано гетьманство, а 1906 року на Міжнародній конференції з радіотелеграфії (Берлін) було прийнято рішення використовувати сигнал SOS в якості заклику про допомогу.

До Нового року залишається 39 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

22 листопада у світі та Україні святкують Міжнародний день сина. Це не офіційне свято, тому в календарі воно не позначається як вихідний. Проте діти та дорослі з нетерпінням чекають цей день, адже це хороша нагода для усієї родини зібратися за святковим столом.

Існує чимало версій створення Міжнародного дня сина. І в різних країнах є й інші дати святкування цієї події. Проте саме 22 листопада весь світ вітає тих, хто причетний до цього свята. Будь то маленька дитина, чи вже дорослий чоловік.

22 листопада святкують Міжнародний день сина / Pexels

В будь-якій сім’ї, незалежно від віросповідання та національності, народження сина вважається особливою подією. Кожен батько мріє мати, насамперед, нащадка свого роду. Окрім того, в майбутньому саме син бере відповідальність за всю сім’ю. Особливо ставляться до народження хлопчика в родині в ісламських країнах.

Цікавий факт – у XVII столітті король Луї XIV видав указ очистити зміст класичних книг від усіх непристойних висловлювань, щоб вони стали більш зрозумілими дитині. Все це він робив заради свого сина. Проте, на момент завершення цієї нелегкої роботи, його сину вже виповнилося 28 років.

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Також 22 листопада святкують День гуманного суспільства. Заснувала подію некомерційна американська організація “Гуманне суспільство Сполучених Штатів” (HSUS). Дату обрали на честь створення самої організації в 1954 році журналістами Фредом Маєрсом, Хелен Джонсон, Ларрі Ендрюсом та Марсією Глейзер. На сьогоднішній день її головний офіс знаходиться в Вашингтоні. Саме вона є найбільшою благодійною організацією США.

Метою створення свята є привернення особливої уваги людини до тварин. Часто в суспільстві забувають про гуманне ставлення до братів наших менших. Люди проявляють жорстокість до домашніх тварин, а також вбивають диких задля своєї втіхи. Подія – прекрасна можливість проявити турботу, людяність, доброту та любов, стати на захист тварин.

Яке завтра церковне свято

22 листопада - день пам'яті преподобної Матрони Константинопольської / Pexels

22 листопада за релігійним календарем – день пам’яті преподобної Матрони Константинопольської. Народилася вона близько 392 року в Східній Римській імперії (місто Пергія Памфлійська). В молодому віці дівчину віддали заміж за багатого чоловіка Дометіана. Коли у них народилася донька Феодотія, родина переїхала в Константинополь.

Там Матрона часто приходила в Храм Господній, де проводила час у молитвах, стенаннях про свої гріхи. Там же вона познайомилася з благочестивими старицями Сусанною та Євгенією. Якось Матроні приснився віщий сон, після якого вона віддала доньку Феодотію на виховання до стариць, а сама постриглася і пішла в монастир Вассіана. Щоб монахи не зрозуміли, що серед них жінка, вона назвалася євнухом і постійно мовчала.

Та преподобному Вассіану приснився сон, що євнух насправді жінка. Цей же сон побачив ігумен монастиря, Анакій. Преподобний викликав до себе Матрону і почав її розпитувати. Жінка зізналася і розповіла, що хотіла стати монахинею, але її чоловік почав переслідувати свою дружину. Вассіан вирішив відправити Матрону в жіночий монастир Ємес, де вона стала наставницею.

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Проте її чоловік дізнався про те, де перебуває дружина. Матрона ховалася від переслідування в Єрусалимі, в Бериті (язичницькому храмі) та на горі Сінай. На своєму шляху вона навертала на християнську віру багато людей. Померла Матрона близько 492 року.

Також 22 листопада в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Онисифора і Портифія. Чоловіки жили під час правління римського імператора Діоклетіана, який був відомий своїм жорстоким ставленням до християнства. Святі мученики Онисифор та Портирій прийняли на себе тяжкі муки Христа. Спочатку їх били камінням, потім катували, а в кінці палили живцем. Врешті, ледве живих чоловіків, прив’язали до коней та волокли по камінцях.

Понівечені тіла мучеників забрали під покровом ночі послідовники християнської віри. Вони поховали їх в селищі Пангіанському, віддавши Онисифору та Портифію усі почесті. Після поховання тіл на цьому місці почали відбуватися різні дива. Навіть сьогодні християни вірять в силу мощів, які зараз знаходяться під горою Пангей, в Македонії.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 листопада

Які завтра іменини: Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Семен, Юхим, Аріадна.

Талісманом людей, народжених 22 листопада, є гагат. Цей камінь використовували для створення різноманітних прикрас вже в кам’яну добу. Вперше гагат було знайдено близько 8000−9000 років тому. Відрізняється чорним, схожим на смолу, кольором.

В цей день народилися:

1710 рік – композитор, органіст, старший син Йоганна Себастьяна Баха, Вільгельм Фрідеман Бах;

1801 рік – російський та український мовознавець, Володимир Даль;

1819 рік – англійська письменниця, Джордж Еліот;

1890 рік – видатний представник авангарду, художник, Ель Лисицький;

1996 рік – телезірка та модель, Гейлі Болдвін.

Що не можна робити в цей день

22 листопада не можна віддавати не випраний одяг в чужі руки, інакше можна віддати з ним і своє щастя.

Також цього дня намагалися ні з ким не сваритися, не лаятися. Варто бути доброзичливими.

Не можна 22 листопада відмовляти гостям. Потрібно накрити святковий стіл і запрошувати до нього усіх охочих.

Народні прикмети і традиції

Якщо у водоймах плавають качки 22 листопада, тепло буде ще не один день / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо на деревах іній – наступного року чекали хороший урожай вівса;

а якщо йде дощ, то гарно вродить пшениця;

снігопад 22 листопада означав, що негода затягнеться на цілий місяць;

якщо стоїть туман, скоро можна чекати на відлигу;

якщо у водоймах плавають качки 22 листопада, тепло буде ще не один день.

Наші предки 22 листопада збирали старі речі, особливо одяг, який не носився більше 3 років, обов’язково прали його та віддавали біднякам. Також існувало повір’я, що сон, який приснився на Матрону, наступного дня опівдні збудеться. Традиційно 22 листопада жінки збирали та варили лікувальні трави і корінці. Також в цей день відвідують кладовище, щоб прикрасити могили.

Пам’ятні дати 22 листопада

22 листопада 2020 року США виходить з Договору про відкрите небо через Росію / Pexels

В цей день рік тому США виходить з Договору про відкрите небо через Росію, а по всьому Мінську протестувальників продовжують затримувати силовики.

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 листопада: