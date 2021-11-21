Церковне свято 22 листопада: день пам'яті преподобної Матрони

Вважалося, що Матрона ставить зиму на ноги на небесах, яка ослабла від сильних і частих відлиг, закликаючи в помічники холодні вітри.

22 листопада православна церква вшановує пам'ять преподобної Матрони Царгородської, яка жила в 5 столітті в Константинополі.

Історія свята

У юності Матрону видали заміж за заможну людину, у них народилася дочка. Але Матрона полюбила ходити до храму, де проводила багато часу у молитвах та бесідах з благочестивими людьми. Вона стала наслідувати їхнє богоугодне життя, упокорюючи плоть стриманістю і постом, за що піддавалася нападкам з боку чоловіка.

Зрештою Матрона вирішила залишити сім'ю та присвятити життя служінню Богу. Щоб чоловік не зміг її знайти, жінка вирішила піти до чоловічого монастиря. Віддавши доньку на виховання знайомій стариці, Матрона обстригла волосся, переодяглася в чоловіче плаття і прийшла до монастиря преподобного Вассіана під ім'ям євнуха Вавіли. Коли ігумен розкрив таємницю Матрони (йому було видіння про це), він відправив її до сусіднього міста до жіночого монастиря, де свята прожила довгі роки, вражаючи сестер своїм благочестям. Згодом вона сама стала ігуменею обителі.

Народні традиції і прикмети

На Русі говорили, що "З Матрони зимова зима встає на ноги, і морози прилітають від залізних гір». За прикметами цього дня судили про погоду на найближчі дні. Іній обіцяв морози, а туман — відлиги. Про майбутнє потепління говорили і гуси, що вийшли на лід у пошуках відкритої води. А от якщо на Матрену видавалася хмарна та сніжна погода, це віщувало негоду. Цього дня можна було передбачити майбутній урожай: іній обіцяв урожай вівса, а дощ — пшениці.

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Що заборонено робити 22 листопада

Не віддавайте нікому сьогодні свій старий не випраний одяг, тому що можете віддати своє щастя в чужі руки.

Намагайтеся ні з ким не сваритися. Будьте доброзичливі і привітні.

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