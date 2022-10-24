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Як відпочиватимемо в листопаді 2022 року: чи будуть додаткові вихідні

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Як відпочиватимемо в листопаді 2022 року: чи будуть додаткові вихідні

Вихідні у листопаді 2022 року / Фото: Pexels

Які свята та пам'ятні дати будуть у листопаді 2022 року, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Останній місяць осені принесе українцям чимало професійних та державних свят. Однак додаткових вихідних у листопаді не передбачено.

Вихідні в листопаді 2022 року в Україні

З 30 календарних днів у листопаді 2022 року вихідними будуть лише вісім: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 число. А 22 дня в листопаді будуть робочими.

Які будуть професійні свята в листопаді 2022 року

  • 3 листопада - День інженерних військ, День ракетних військ і артилерії;
  • 4 листопада – День залізничника;
  • 6 листопада - День працівника соціальної сфери;
  • 9 листопада - Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва;
  • 10 листопада – Міжнародний день бухгалтера;
  • 14 листопада – Міжнародний день логопеда;
  • 16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв'язку;
  • 19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника;
  • 20 листопада – День працівників сільського господарства;
  • 28 листопада – День працівника фінансового моніторингу.

Великі православні свята в листопаді 2022

В православному календарі на листопад 2022 року можна зустріти кілька важливих релігійних дат. Зокрема віряни будуть поминати покійних родичі 5 листопада (Дмитрівська батьківська субота) та 19 листопада (Михайлівська батьківська субота). Також в кінці листопада (28 листопада) починається Різдвяний піст.

Народні та міжнародні свята у листопаді 2022 року

Кілька важливих подій також припадає на листопад:

  • 6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів;
  • 9 листопада – День української писемності та мови;
  • 14 листопада – Всесвітній день боротьби проти діабету;
  • 16 листопада – Міжнародний день терпимості;
  • 17 листопада – День студента, Міжнародний день студентів, Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень;
  • 20 листопада – Всесвітній день пам'яті жертв ДТП, Всесвітній день дитини;
  • 21 листопада – День свободи і гідності;
  • 25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок;
  • 26 листопада – День пам'яті жертв голодоморів.

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Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
355
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