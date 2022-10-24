Як відпочиватимемо в листопаді 2022 року: чи будуть додаткові вихідні

Які свята та пам'ятні дати будуть у листопаді 2022 року, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Останній місяць осені принесе українцям чимало професійних та державних свят. Однак додаткових вихідних у листопаді не передбачено.

Вихідні в листопаді 2022 року в Україні

З 30 календарних днів у листопаді 2022 року вихідними будуть лише вісім: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 число. А 22 дня в листопаді будуть робочими.

Які будуть професійні свята в листопаді 2022 року

3 листопада - День інженерних військ, День ракетних військ і артилерії;

- День інженерних військ, День ракетних військ і артилерії; 4 листопада – День залізничника;

– День залізничника; 6 листопада - День працівника соціальної сфери;

- День працівника соціальної сфери; 9 листопада - Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва;

- Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва; 10 листопада – Міжнародний день бухгалтера;

– Міжнародний день бухгалтера; 14 листопада – Міжнародний день логопеда;

– Міжнародний день логопеда; 16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв'язку;

– День працівників радіо, телебачення та зв'язку; 19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника;

– День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника; 20 листопада – День працівників сільського господарства;

– День працівників сільського господарства; 28 листопада – День працівника фінансового моніторингу.

Великі православні свята в листопаді 2022

В православному календарі на листопад 2022 року можна зустріти кілька важливих релігійних дат. Зокрема віряни будуть поминати покійних родичі 5 листопада (Дмитрівська батьківська субота) та 19 листопада (Михайлівська батьківська субота). Також в кінці листопада (28 листопада) починається Різдвяний піст.

Народні та міжнародні свята у листопаді 2022 року

Кілька важливих подій також припадає на листопад:

6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів;

– Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів; 9 листопада – День української писемності та мови;

– День української писемності та мови; 14 листопада – Всесвітній день боротьби проти діабету;

– Всесвітній день боротьби проти діабету; 16 листопада – Міжнародний день терпимості;

– Міжнародний день терпимості; 17 листопада – День студента, Міжнародний день студентів, Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень;

– День студента, Міжнародний день студентів, Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень; 20 листопада – Всесвітній день пам'яті жертв ДТП, Всесвітній день дитини;

– Всесвітній день пам'яті жертв ДТП, Всесвітній день дитини; 21 листопада – День свободи і гідності;

– День свободи і гідності; 25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок;

– Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок; 26 листопада – День пам'яті жертв голодоморів.

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