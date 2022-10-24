Як відпочиватимемо в листопаді 2022 року: чи будуть додаткові вихідні

Які свята та пам'ятні дати будуть у листопаді 2022 року, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Останній місяць осені принесе українцям чимало професійних та державних свят. Однак додаткових вихідних у листопаді не передбачено.
Вихідні в листопаді 2022 року в Україні
З 30 календарних днів у листопаді 2022 року вихідними будуть лише вісім: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 число. А 22 дня в листопаді будуть робочими.
Які будуть професійні свята в листопаді 2022 року
- 3 листопада - День інженерних військ, День ракетних військ і артилерії;
- 4 листопада – День залізничника;
- 6 листопада - День працівника соціальної сфери;
- 9 листопада - Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва;
- 10 листопада – Міжнародний день бухгалтера;
- 14 листопада – Міжнародний день логопеда;
- 16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв'язку;
- 19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника;
- 20 листопада – День працівників сільського господарства;
- 28 листопада – День працівника фінансового моніторингу.
Великі православні свята в листопаді 2022
В православному календарі на листопад 2022 року можна зустріти кілька важливих релігійних дат. Зокрема віряни будуть поминати покійних родичі 5 листопада (Дмитрівська батьківська субота) та 19 листопада (Михайлівська батьківська субота). Також в кінці листопада (28 листопада) починається Різдвяний піст.
Народні та міжнародні свята у листопаді 2022 року
Кілька важливих подій також припадає на листопад:
- 6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів;
- 9 листопада – День української писемності та мови;
- 14 листопада – Всесвітній день боротьби проти діабету;
- 16 листопада – Міжнародний день терпимості;
- 17 листопада – День студента, Міжнародний день студентів, Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень;
- 20 листопада – Всесвітній день пам'яті жертв ДТП, Всесвітній день дитини;
- 21 листопада – День свободи і гідності;
- 25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок;
- 26 листопада – День пам'яті жертв голодоморів.
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