"Євробачення-2023": хто претендує стати членом журі нацвідбору

У "Дії" вже можна проголосувати за кандидата, який займе суддівське крісло.

Цьогоріч у Національному відборі на "Євробачення-2023" змінилися правила. Так, українці самі обиратимуть членів журі нацвідбору.

Зокрема, у "Дії" вже з'явилося опитування, де можна проголосувати за кандидата, який може зайняти суддівське крісло.

"Тепер кожен українець зможе обирати кандидата, що займе суддівське крісло на нацвідборі на конкурс. Проголосуйте, щоб обрати справедливе журі. Адже судді нацвідбору спільно з українцями визначатимуть, хто представить Україну на весь світ на "Євробаченні-2023", - йдеться на офіційній сторінці нацвідбору в Instagram.

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Загалом, зайняти суддівське крісло нацвідбору на "Євробаченні-2023" претендують Джамала, Дзідзьо, Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, Катерина Павленко, Костянтин Томільченко, Юлія Саніна, Тарас Тополя і Валерій Харчишин.

Опитування триватиме до 7 листопада. Задля того, аби взяти участь у голосуванні, треба зайти в "Дію", натиснути "Послуги", потім "Опитування" і обрати свого претендента. Після завершення голосування буде обрано три кандидати, які згодом визначатимуть, хто з артистів представлятиме Україну на "Євробаченні-2023".

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