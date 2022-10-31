Внаслідок ранкових обстрілів України постраждали 13 людей

Сьогодні, 31 жовтня, внаслідок ранкових російських обстрілів в Україні постраждали 13 людей.

Про це повідомив начальник Нацполіції Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.

"На цей момент ми маємо 13 осіб, які були травмовані внаслідок сьогоднішніх атак РФ. І ми, звичайно, будемо разом з СБУ, з прокуратурою встановлювати ті збитки і фіксувати ті злочини, які були скоєні сьогодні на території нашої країни", - сказав Клименко.

Ракетна атака РФ на України 31 жовтня

Вранці 31 жовтня російська армія атакувала ракетами та дронами десять регіонів України. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні.

Також від ворожих ударів постраждали і мирні жителі. За словами очільника Київської ОВА Олексія Кулеби, внаслідок ударів у Київській області отримали травми дві людини, одна з них – у важкому стані.

Ще четверо людей постраждали внаслідок ранкового ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури у Черкаській області.

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