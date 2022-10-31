У Хмельницькій області впали уламки російських ракет: що відомо

У двох районах Хмельницької області 31 жовтня впали уламки ракет, які армія агресорки Росії запускала по Україні.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

За його словами, у Кам'янець-Подільському районі локалізовано падіння ракети у двох локаціях. Ворожі об'єкти впали в полі. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Уламки ракети також впали у Хмельницькому районі. Внаслідок нциденту також немає ні поранених, ні загиблих. Втім, було пошкоджено дах та вікна в цивільній будівлі. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.

До слова, о 07:22 в Хмельницькій області було оголошено повітряну тривогу. Вона тривала 2 год. 41 хв - до 10:04. Під час "тривоги" голова області повідомив про падіння уламків ворожих ракет в регіоні.

Масована ракетна атака 31 жовня

Зранку армія Рросійської Федерації атакувала ракетами Україну. Вибухи було чутно в різних областях, є "прильоти" по об'єктах критичної інфраструктури. Під ворожий удар потрапили десять регіонів. Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні.

Зранку гарно попрацювали сили ППО. Українським військлвим вдалося збила понад 44 ракети РФ. Загалом окупанти випустили понад 50 крилатих ракет.

Після ракетних ударів в Офісі президента попередили про екстрені відключення електроенергії. За словами заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, у низці областей постраждали об'єкти енергосистеми.

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