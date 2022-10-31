Ілон Маск хоче брати $20 на місяць за синю галочку - ЗМІ

Соціальна мережа Twitter, яку наприкінці минулого тижня купив мільярдер Ілон Маск, стягуватиме з користувачів $20 на місяць за галочку верифікації.

Про це пише The Verge.

Як пише видання із посиланням на джерела, йдеться про те, щоб змінити Twitter Blue, необов’язкову підписку за 4,99 доларів на місяць, яка розблоковує додаткові функції, на дорожчу підписку, яка також перевіряє користувачів.

Наразі Twitter планує стягувати 19,99 доларів за нову підписку Twitter Blue.

"Згідно з поточним планом, у перевірених користувачів буде 90 днів, щоб підписатися або втратити свою синю відмітку. Співробітникам, які працюють над проєктом, в неділю повідомили, що вони повинні встигнути до 7 листопада, щоб запустити цю функцію, інакше їх звільнять", — йдеться у статті.

Маск уже підтвердив своїми діями у статусі власника мережі, що він хоче переглянути те, як Twitter перевіряє облікові записи і працює з ботами.

"Весь процес перевірки наразі модернізується", — заявив він днями.

Підписка Twitter Blue запрацювала майже рік тому як спосіб перегляду статей без реклами від деяких видавців і внесення інших налаштувань в додаток. Йдеться, зокрема, колір іконки на головному екрані.

У кількох кварталах, коли Twitter повідомляв про прибутки, реклама залишалася переважною більшістю його прибутків. Маск зацікавлений у зростанні підписок, щоб вони стали половиною загального прибутку компанії.

Нагадаємо, що у березні 2022 року Ілон Маск став власником 9,2% акцій Twitter, пакет акцій міг обійтися бізнесмену майже в $2,9 млрд. Наразі він — найбільший зовнішній акціонер Twitter. За даними ЗМІ, пакет Маска у чотири рази перевищує частку засновника соцмережі Джека Дорсі, який володіє 2,25% акцій компанії.

Напередодні стало відомо, що Маск звільнив кількох провідних менеджерів компанії, а також впровадить у Twitter раду з модерації контенту.

Ілон Маск все-таки придбав Twitter

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