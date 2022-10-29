Маск збирається створити у Twitter раду, яка відповідатиме за цензуру

Новий власник Twitter зазначає, що після купівлі соцмережі поки не вносили жодних змін до політики модерації контенту.

Засновник компанії SpaceX та мільярдер Ілон Маск, який днями купив соцмережу Twitter, анонсував створення спеціальної ради з "модерації контенту з дуже різними точками зору".

Про це Маск написав на своїй сторінці у Twitter.

"Twitter сформує раду з модерації контенту з дуже різними точками зору. Жодних важливих рішень щодо вмісту чи відновлення облікового запису не буде прийнято до того, як ця рада збереться ", — написав власник соцмережі.

Пізніше Маск додав, що після його купівлі у політику модерації контенту Twitter ще не внесли жодних змін.

Нагадаємо, американський мільярдер і засновник компанії SpaceX Ілон Маск змінив статус у Twitter на Chief Twit, а також опублікував відео, де він нібито переїздить до офісу компанії. Такі натяки Маска свідчать про те, що угода про купівлю Twitter на суму 44 млрд доларів буде таки завершена цього тижня.

Наразі відомо, що генеральний директор Параг Агравал і фінансовий директор Нед Сігал вже покинули штаб-квартиру компанії у Сан-Франциско.

Читайте також: