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"Занурююсь": Ілон Маск придбав Twitter та переселився до офісу компанії (відео)

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"Занурююсь": Ілон Маск придбав Twitter та переселився до офісу компанії (відео)

Ілон Маск / Фото: Associated Press

Раніше мільярдер відзначив перевагу соцмережі.

Американський мільярдер і засновник компанії SpaceX Ілон Маск змінив статус у Twitter на Chief Twit, а також опублікував відео, де він переїздить до офісу компанії.

Відео-підтвердження він опублікував у себе на сторінці.

"Входжу до штаб-квартири Twitter – занурюємося!" - написав Маск.

Раніше мільярдер відзначив перевагу Twitter. За його словами, ця соціальна мережа розширює можливості громадянської журналістики.

"Люди можуть поширювати новини без упередженості", - додав Маск.

Напередодні винахідник та засновник компанії SpaceX Ілон Маск зробив скандальну заяву щодо мирних переговорів між Україною та Росією.

Він закликав провести "повторне голосування" на незаконно захоплених РФ територіях України. Тоді ж мільярдер заявив, що Росія проводить часткову мобілізацію, тому "перемога України в тотальній війні малоймовірна".

Ба більше, Маск зазначив, що "у східних регіонах більшість населення надає перевагу Росії". Маск запустив у своєму Twitter голосування щодо псевдореферендумів на окупованих територіях і питання Криму.

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Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
1653
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