"Погружаюсь": Илон Маск купил Twitter и переселился в офис компании (видео)

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск сменил статус в Twitter на Chief Twit, а также опубликовал видео, где он переезжает в офис компании.

Видео-подтверждение он опубликовал у себя на странице.

"Вхожу в штаб-квартиру Twitter – погружаемся!" – написал Маск.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) октябрь 26, 2022

Ранее миллиардер отметил преимущество Twitter. По его словам, эта социальная сеть расширяет возможности гражданской журналистики.

"Люди могут распространять новости без предвзятости", — добавил Маск.

Добавим, что изобретатель и основатель компании SpaceX Илон Маск смутил общество скандальным заявлением о мирных переговорах между Украиной и Россией.

Он призвал провести "повторное голосование" на незаконно захваченных РФ территориях Украины. Тогда же миллиардер заявил, что Россия проводит частичную мобилизацию, потому "победа Украины в тотальной войне маловероятна".

Более того, Маск отметил , что "в восточных регионах большинство населения предпочитает Россию". Маск запустил в своем Twitter голосование по псевдореферендумам на оккупированных территориях и вопросу Крыма.