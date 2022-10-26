"Погружаюсь": Илон Маск купил Twitter и переселился в офис компании (видео)

Ранее миллиардер отметил преимущество соцсети.
Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск сменил статус в Twitter на Chief Twit, а также опубликовал видео, где он переезжает в офис компании.
Видео-подтверждение он опубликовал у себя на странице.
"Вхожу в штаб-квартиру Twitter – погружаемся!" – написал Маск.
Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7— Elon Musk (@elonmusk) октябрь 26, 2022
Ранее миллиардер отметил преимущество Twitter. По его словам, эта социальная сеть расширяет возможности гражданской журналистики.
"Люди могут распространять новости без предвзятости", — добавил Маск.
Добавим, что изобретатель и основатель компании SpaceX Илон Маск смутил общество скандальным заявлением о мирных переговорах между Украиной и Россией.
Он призвал провести "повторное голосование" на незаконно захваченных РФ территориях Украины. Тогда же миллиардер заявил, что Россия проводит частичную мобилизацию, потому "победа Украины в тотальной войне маловероятна".
Более того, Маск отметил , что "в восточных регионах большинство населения предпочитает Россию". Маск запустил в своем Twitter голосование по псевдореферендумам на оккупированных территориях и вопросу Крыма.
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