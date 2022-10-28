Маск розповів, навіщо купив Twitter

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск прокоментував покупку соціальної мережі Twitter.

Мільярдер заявив, що він хоче мати цифрову платформу для обговорення широкого спектра думок.

Маск у своєму листі рекламодавцям заявив, що цивілізації необхідний діалог, щоб у майбутньому вирішувати проблеми, не вдаючись до жорстокості.

Також мільярдер зазначив, що він хоче допомогти людство, оскільки, на його думку, Засоби масової інформації часто "підігрівають крайнощі", оскільки впевнені, що це приносить більше доходу. Маск заявив, що таким чином ЗМІ позбавляють людей можливості діалогу.

Разом з тим Маск додав, що відтепер в Twitter всі публікації будуть мати "подальші наслідки", але соціальна мережа буде залишатися відкритою для всіх охочий.

Американські ЗМІ повідомляють, що після покупки Ілоном Маском соцмережі Twitter, генеральний директор Параг Агравал і фінансовий директор Нед Сігал вже покинули штаб-квартиру компанії в Сан-Франциско.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський мільярдер і засновник компанії SpaceX Ілон Маск змінив статус у Twitter на Chief Twit.

Напередодні винахідник та засновник компанії SpaceX Ілон Маск зробив скандальну заяву щодо мирних переговорів між Україною та Росією.