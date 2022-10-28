Маск рассказал, зачем купил Twitter

Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал покупку социальной сети Twitter.

Миллиардер заявил, что он хочет иметь цифровую платформу для обсуждения широкого спектра мнений.

Маск в своем письме рекламодателям заявил, что цивилизации необходим диалог, чтобы в будущем решать проблемы, не прибегая к жестокости.

Также миллиардер отметил, что он хочет помочь человечеству, поскольку, по его мнению, средства массовой информации часто "подогревают крайности", поскольку уверены, что это приносит больше дохода. Маск заявил, что таким образом СМИ лишают людей возможности диалога.

Вместе с тем Маск добавил, что отныне в Twitter все публикации будут иметь "дальнейшие последствия", но социальная сеть будет оставаться открытой для всех желающих.

Американские СМИ сообщают, что после покупки Илоном Маском соцсети Twitter, генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал уже покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.

Напомним, ранее сообщалось, что американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск сменил статус в Twitter на Chief Twit.

Накануне изобретатель и основатель компании SpaceX Илон Маск сделал скандальное заявление о мирных переговорах между Украиной и Россией.