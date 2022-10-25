Каспаров і Маск посперечалися через Україну: в хід пішла лексема "ідіот"

Ілон Маск образився на Гаррі Каспарова через його висловлювання про "моральний ідіотизм".

Ілон Маск посперечався з Гарі Каспаровим через критику останнього його пропозиції щодо мирного врегулювання ситуації в Україні.

Про це стало відомо завдяки соцмережам.

Так, шахіст і політик Гаррі Каспаров в інтерв'ю одному з телеканалів обурився "моральним ідіотизмом та геополітичною сліпотою людей, які сидять у комфорті своїх особняків у Силіконовій долині та розповідають Україні, як вести свої справи".

"The cost is huge but Ukraine is paying this cost. So why are people sitting in the comfort of their mansions in Silicon Valley telling Ukraine how to conduct their own affairs," says @Kasparov63 of @elonmusk. "It's moral idiocy and geopolitical blindness." pic.twitter.com/Iz2wnU2uDC — Squawk Box (@SquawkCNBC) October 24, 2022

Винахідник і мільярдер Ілон Маск сприйняв ці слова на свою адресу і не забарився із відповіддю.

"Хоча Каспаров грає в шахи майже так само добре, як мій iPhone, в іншому він ідіот. А у мене навіть вдома немає, не кажучи вже про "особняк", ти, придурок", - написав Макс.

Він додав, що зараз живе у друзів.

While it’s true that Kasparov is almost as good at playing chess as my iPhone, he is otherwise an idiot — Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2022

Нагадаємо, що раніше Ілон Макс запевнив, що Starlink в Україні працюватиме, навіть без фінансування.

Раніше Маск заявив, що SpaceX відкликала звернення до Пентагону щодо фінансування роботи Starlink в Україні.

Читайте також: