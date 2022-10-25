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Каспаров і Маск посперечалися через Україну: в хід пішла лексема "ідіот"

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Каспаров і Маск посперечалися через Україну: в хід пішла лексема "ідіот"

Ілон Маск образився на Гаррі Каспарова через його висловлювання про "моральний ідіотизм".

Ілон Маск посперечався з Гарі Каспаровим через критику останнього його пропозиції щодо мирного врегулювання ситуації в Україні.

Про це стало відомо завдяки соцмережам. 

Так, шахіст і політик Гаррі Каспаров  в інтерв'ю одному з телеканалів обурився "моральним ідіотизмом та геополітичною сліпотою людей, які сидять у комфорті своїх особняків у Силіконовій долині та розповідають Україні, як вести свої справи".

Винахідник і мільярдер Ілон Маск сприйняв ці слова на свою адресу і не забарився із відповіддю.

"Хоча Каспаров грає в шахи майже так само добре, як мій iPhone, в іншому він ідіот. А у мене навіть вдома немає, не кажучи вже про "особняк", ти, придурок", - написав Макс.

Він додав, що зараз живе у друзів.

Нагадаємо, що раніше Ілон Макс запевнив, що Starlink в Україні працюватиме, навіть без фінансування.

Раніше Маск заявив, що SpaceX відкликала звернення до Пентагону щодо фінансування  роботи Starlink в Україні. 

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
870
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