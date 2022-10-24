Ілон Маск запевнив, що не відключить Starlink в Україні навіть без фінансування

В Україні подякували Маску за допомогу.
Американський підприємець Ілон Маск запевнив, що компанія SpaceX не відключить термінали Starlink в Україні навіть якщо Пентагон відмовиться надавати фінансування.
Про це він 24 жовтня написав у Twitter.
"Ще до того, як Міністерство оборони прийшло з відповіддю, я сказав Михайлу Федорову, що SpaceX не відключить Starlink, навіть якщо Міноборони відмовиться надавати фінансування", - написав Маск.
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров подякував Маску в соціальній мережі. Він підкреслив, що така підтримка Україні під час війни надзвичайно важлива.
"Попри усі розмови про фінансування ви підтвердили мені, що в будь-якому випадку забезпечите роботу Starlinks в Україні. Для України це було надзвичайно важливо. Ми вдячні вам!" - відповів Федоров.
Раніше Маск заявив, що його компанія SpaceX відкликала звернення до Пентагону щодо оплати роботи Starlink в Україні. У вересні компанія американського підприємця звернулася туди з проханням взяти на себе фінансування супутникового зв'язку.
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