У тимчасово окупованій Новій Каховці пролунав вибух

Що стало причиною вибуху - наразі не відомо.

У тимчасово окупованій росіянами Новій Каховці Херсонської області пролунав вибух.

Про це повіомляють місцеві "Телеграм"-канали.

Що стало причиною вибуху - наразі не відомо.

З повідомлень місцевих жителів, у місці вибуху базувалися окупанти.

Ситуація на Херсонському напрямку

Українські війська наступають на Херсонщині.

Російські війська на Херсонщині можуть під час відступу підірвати дамбу Каховської ГЕС.

За даними української розвідки, окупанти замінували дамбу Каховського водосховища ще у квітні. Минулого тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор Каховської ГЕС. На греблі встановлено два військові тентовані "Камази", повністю завантажені ящиками з вибухівкою.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни цим терактом можуть знищити, серед іншого, навіть можливість постачання води з Дніпра до Криму. Також президент повідомив, що в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба попередив, що Росія нестиме відповідальність за плани підірвати Каховську ГЕС.

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