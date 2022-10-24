У Херсоні окупанти оголосили набір до "тероборони" міста

Чоловікам пропонують вступити до так званих загонів "територіальної оборони" Херсона на добровільній основі.

У тимчасово окупованому Херсоні так звана "адміністрація" міста оголосила про формування "територіальної оборони" міста.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ, цю інформацію також підтвердив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Окупанти пропонують чоловікам, які не виїхали з окупованого Херсона, вступити до загонів "тероборони" міста за власним бажанням.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що заяви окупаційної влади Херсона про "евакуацію" на лівий берег Дніпра – це інформаційна операція і маніпуляція.

За словами Буданова, окупанти навмисне створюють ілюзію того, що "все пропало". А водночас вони навпаки заводять до міста нові військові підрозділи та готують вулиці міста до оборони. Росіяни готують підґрунтя, щоб, якщо буде потрібно, дуже швидко звідти вийти. Проте вони не готуються до виходу зараз, вони готуються до оборони.

Ситуація на Херсонщині

Російський гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо 18 жовтня оголосив про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра через так звану небезпеку затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Окупанти вигадали, що такий "теракт" планують ЗСУ.

Новоспечений командувач війною РФ проти України генерал Сергій Суровікін визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою", та попередив про можливість ухвалення "непростих рішень".

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також попередили, що окупанти можуть атакувати Каховську ГЕС та звинуватити в цьому ЗСУ.

Російські окупанти планують залишити Херсон, де війська країни-терористки можуть влаштувати провокації для звинувачення української армії, повністю без зв’язку, теле- та радіомовлення, щоб перешкодити місцевим передавати інформацією Збройним Силам України.

22 жовтня депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що російські окупанти почали вивозити майно та документи з Херсона.

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що у Херсоні окупанти готуються до вуличних боїв. Загарбники планують використати інструменти пропаганди, щоб спробувати дискредитувати військових ЗСУ.

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