В Херсоне оккупанты объявили набор в "терроборону" города

Мужчинам предлагают вступить в так называемые отряды "территориальной обороны" Херсона на добровольной основе.

Во временно оккупированном Херсоне так называемая "администрация" города объявила о формировании "территориальной обороны" города.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ, эту информацию также подтвердил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Оккупанты предлагают мужчинам, которые не выехали из оккупированного Херсона, вступить в отряды "терробороны" города по собственному желанию.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что заявления оккупационных властей Херсона об "эвакуации" на левый берег Днепра – это информационная операция и манипуляция.

По словам Буданова, оккупанты намеренно создают иллюзию того, что "все пропало". В то же время они наоборот заводят в город новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне. Россияне готовят почву, чтобы, если потребуется, очень быстро оттуда выйти. Однако они не готовятся к выходу сейчас, они готовятся к обороне.

Ситуация в Херсонской области

Российский гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо 18 октября объявил о перемещении гражданского населения на левый берег Днепра из-за так называемой опасности затопления в результате подрыва Каховской ГЭС. оккупанты придумали, что такой "теракт" планируют ВСУ.

Новоиспеченный командующий войной РФ против Украины генерал Сергей Суровикин признал, что ситуация под Херсоном "непростая", и предупредил о возможности принятия "непростых решений".

Аналитики Института изучения войны (ISW) также предупредили, что оккупанты могут атаковать Каховскую ГЭС и обвинить в этом ВСУ.

Российские оккупанты планируют покинуть Херсон, где войска страны-террористки могут устроить провокации для обвинения украинской армии, полностью без связи, теле- и радиовещания, чтобы помешать местным передавать информацией Вооруженным Силам Украины.

22 октября депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что российские оккупанты начали вывозить имущество и документы из Херсона.

Начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что в Херсоне оккупанты готовятся к уличным боям. Захватчики планируют использовать инструменты пропаганды, чтобы попытаться дискредитировать военные ВСУ.

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