В Херсоне оккупанты готовятся к уличным боям — Гуменюк

Захватчики планируют использовать инструменты пропаганды, чтобы попытаться дискредитировать военные ВСУ.
В Херсоне оккупанты готовятся к уличным боям.
Захватчики планируют использовать инструменты пропаганды, чтобы попытаться дискредитировать военные ВСУ.
Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Freedom.
"Оккупанты в Херсоне активно готовятся к проведению уличных боев. Они очень истерично извещают население о приближении обстрелов ВСУ. Они готовятся провокационные сюжеты о том, как "люди в гражданском" в населенных пунктах, в зонах отдыха, в больницах страдают от тех же "обстрелов". Мы знаем уже эту практику, когда они вывозят свое вооружение в сторону позиций украинских военных и обстреливают населенные пункты с мирными жителями, возвращаясь затем и снимая пропагандистские видео для дискредитации ВСУ, – сообщила она.
Гуменюк призвала жителей Херсона не вестись на провокации российских оккупантов и подчеркнула, что украинские военные соблюдают правила и нормы ведения войны, поэтому ни в коем случае не будут наносить удары по мирным жителям.
Напомним, в оккупированном Херсоне начались перебои с интернетом.
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