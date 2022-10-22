Испания укрепляет восточный фланг НАТО через Россию: перебрасывает истребители

Пилоты истребителей будут выполнять операции по охране воздушного пространства.
Испания отправит 14 своих истребителей для укрепления восточного фланга НАТО в рамках стратегии "реагирования и сдерживания". В частности, самолеты вместе с военными будут переброшены в Болгарию и Румынию.
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Испании.
Отмечается, шесть истребителей Eurofighter и 130 военных будут отправлены в Болгарию в период с середины ноября по начало декабря для обучения. А в Румынию будут опрокинуты шесть истребителей F18M и также 130 военнослужащих. Они будут находиться там с декабря 2022 по март 2023 года.
Как сообщает Минобороны Болгарии, истребители Eurofighter должны прибыть в Болгарию 1 ноября и до 23 декабря. Пилоты будут выполнять операции по охране воздушного пространства вместе с болгарскими Военно-воздушными силами.
Россия угрожает НАТО из-за расширения на Восток
До полномасштабного вторжения Россия требовала от НАТО не расширяться на Восток Европы и, в частности, не брать в Украину союз, однако НАТО отвергли такие требования. В Кремле заявили, что якобы член НАТО у российских границ будет представлять им угрозу.
После вторжения, по мнению военного эксперта Олега Жданова, Путин постоянно провоцирует НАТО к прямому столкновению. Как он объяснил, зачем РФ прямое столкновение с оборонным союзом, потому что более престижно проиграть Альянсу, чем Украине.
Так, российские самолеты два дня подряд подлетали к границам одной из стран НАТО — Польши. Для перехвата вражеских самолетов экстренно поднимали и таллийские истребители, которые были аддияны в миссии по воздушному патрулированию Польши.
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