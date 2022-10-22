Отключение интернета происходит на фоне призывов оккупационных властей эвакуироваться из города.
На вечер 22 октября в оккупированном Херсоне начались перебои с интернетом.
Об этом сообщает экспертная группа NetBlocks.
"Оперативные метрики показывают, что сети в украинском Херсоне, перенаправленные в Россию через интернет-провайдер Miranda, отключились", — говорится в сообщении.
Отключение интернета происходит на фоне призывов оккупационных властей эвакуироваться из Херсона.
Напомним, легитимные городские власти Херсона дали указания жителям города, что делать в случае подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.
Комментируя угрозу подрыва Каховской ГЭС, секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Украина готова к любому развитию событий.
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