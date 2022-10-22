Відключення інтернету відбувається на тлі закликів окупаційної влади евакуюватися з міста.

Станом на вечір 22 жовтня в окупованому Херсоні почалися перебої з інтернетом.

Про це повідомляє експертна група Netblocks.

"Оперативні метрики показують, що мережі в українському Херсоні, які були перенаправлені до Росії через інтернет-провайдер Miranda, відключилися", - йдеться у повідомленні.

Відключення інтернету відбувається на тлі закликів окупаційної влади евакуюватися з Херсона.

Нагадаємо, легітимна міська влада Херсона дала вказівки жителям міста, що робити в разі підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.

Коментуючи загрозу підриву Каховської ГЕС, секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Україна готова до будь-якого розвитку подій.

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