Путін має чотири способи посилення війни проти України: американське ЗМІ назвало, які саме

На такі кроки Путіна може штовхнути ще більша поразка його військ в Україні.

Російський диктатор Володимир Путін має чотири способи, якими він може посилити війну в Україні, не застосовуючи ядерної зброї. Це - біологічна зброя, хімічні атаки, знищення дамб на річці Дніпро та масовані ракетні обстріли українських міст.

Про це йдеться у статті американського видання The Hill.

Біологічна зброя

Росія може використати сибірку, рицин чи ботулізм, щоб викликати захворювання та смерть. Вони заборонені різними міжнародними законами та угодами. Автори статті зазначають, що Росія успадкувала частину радянської програми біологічної зброї. Цього року Державний департамент США оцінив, що Москва все ще виконує програму СРСР.

"Найімовірніше, російські військові зараз шукають зброю, яка може переломити хід війни на полі бою в Україні, а також може виявитися корисною у ширшій війні проти НАТО", - написав аналітик Центру біозахисту та біологічної готовності Роберт Петерсен.

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Хімічні атаки

Основними видами хімічної зброї є нервово-паралітичні речовини, міхурові речовини та задушливі речовини — усі вони призначені для вбивства або каліцтва цілей.

Експерти вважають, що Росія може провести операцію із застосуванням хімічних речовин під "фальшивим прапором", звинувативши у цьому Україну, щоб нібито дискредитувати Росію.

Американський професор з питань безпеки Джорджтаунського університету припускає , що ці зусилля, найімовірніше, зазнають невдачі. Він додав, що т ака атака, ймовірно, навпаки - зміцнить рішучість України та ще більше посилить підтримку Заходу, а також створить ризик для російських військ, які спробують наступну атаку.

Знищення дамб на річці Дніпро

Професор політології Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Браніслав Сланчев серед варіантів, які Росія розглядає, щоб перешкодити наступу України на півдні, називає знищення дамб на річці Дніпро. Передбачається зруйнувати дві дамби вище за течією від Дніпробудівної дамби. Це призведе до затоплення всього лівого узбережжя Дніпра та змусить українців зайнятися евакуацією сотень тисяч людей замість наступу на Херсон.

"Це затопило б весь лівий берег Дніпра вниз за течією і змусило б українців евакуювати сотні тисяч людей замість того, щоб наступати на Херсон, не кажучи вже про масові втрати. Окремо закликають атакувати дамби на північ від Києва. Наслідки обвалу вздовж каскаду Дніпровського водосховища були б катастрофічними, оскільки низинні райони на шляху повені дуже густонаселені", - цитує The Hill американця.

Ракетні удари по критичній та цивільній інфраструктурі

Росія може продовжити бити по цивільних військових об'єктах та енергетичній інфраструктурі, щоб сіяти паніку серед українців. Як пишуть автори статті, п овітряні удари РФ не мали "великого успіху в стримуванні військових успіхів України, демонструючи обмеженість військово-повітряних сил Росії". Після них Захід намагається зміцнити протиповітряну оборону України.

Проте ракети беруть своє, зазначила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

"Руйнування будинків і відсутність доступу до палива або електроенергії через пошкоджену інфраструктуру може стати питанням життя чи смерті, якщо люди не зможуть обігріти свої домівки", — сказав регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Анрі Клюге.

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