Завтра по всій Україні можуть вимикати електроенергію - ОП

Українців закликали мінімізувати користування електроенергією протягом усього дня 20 жовтня.
У четвер, 20 жовтня, по всій Україні будуть запроваджуватися обмеження постачання електроенергії. Це пов'язано з тим, що сьогодні російська армія зруйнувала генерувальні об'єкти енергетики.
В Офісі президента попросили поставитися до цього серйозно та мінімізувати користування електроенергією від 07:00 до 23:00 години.
"Це стосується жителів усіх областей країни. Якщо цього не зробити, варто готуватися до тимчасових відключень", - пояснив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.
Також від завтра в усіх містах буде обмежене використання вуличного освітлення. Тимошенко додав, що це вимушені кроки через обстріли РФ.
Нагадаємо, за даними радника міністра енергетики України Олександра Харченка, близько 40% загальної інфраструктури та генерувальних потужностей серйозно пошкоджені.
Для економії електроенергії треба вимикати світло у приміщеннях та обмежити використання електричних приладів, зокрема бойлерів, пральних машин, обігрівачів, кондиціонерів, електрочайників та електроплит.
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