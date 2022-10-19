Завтра по всій Україні можуть вимикати електроенергію - ОП

У четвер, 20 жовтня, по всій Україні будуть запроваджуватися обмеження постачання електроенергії. Це пов'язано з тим, що сьогодні російська армія зруйнувала генерувальні об'єкти енергетики.

В Офісі президента попросили поставитися до цього серйозно та мінімізувати користування електроенергією від 07:00 до 23:00 години.

"Це стосується жителів усіх областей країни. Якщо цього не зробити, варто готуватися до тимчасових відключень", - пояснив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

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Також від завтра в усіх містах буде обмежене використання вуличного освітлення. Тимошенко додав, що це вимушені кроки через обстріли РФ.

Нагадаємо, за даними радника міністра енергетики України Олександра Харченка, близько 40% загальної інфраструктури та генерувальних потужностей серйозно пошкоджені.

Для економії електроенергії треба вимикати світло у приміщеннях та обмежити використання електричних приладів, зокрема бойлерів, пральних машин, обігрівачів, кондиціонерів, електрочайників та електроплит.

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